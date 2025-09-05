Logo strona główna
Świat

Joe Biden przeszedł operację wycięcia raka skóry

Joe Biden
Joe Biden i Kamala Harris na zaprzysiężeniu Donalda Trumpa
Źródło: Reuters
Joe Biden przeszedł operację wycięcia raka skóry - podała stacja NBC News, powołując się na rzecznika byłego prezydenta. W maju informowano, że u byłego prezydenta USA zdiagnozowano także raka prostaty.
Kluczowe fakty:
  • Joe Biden przeszedł operację tzw. metodą Mohsa. Poprzedni zabieg raka skóry polityk miał już w 2023 roku.
  • W maju poinformowano, że Biden ma raka prostaty z przerzutami do kości.

W czwartek stacja NBC News poinformowała, że Joe Biden niedawno przeszedł operację, mającą na celu usunięcie nowotworowych komórek ze skóry. Powołując się na rzecznika byłego prezydenta USA przekazano, że Biden wraca do zdrowia.

Reuters wyjaśnia, że zabieg, jaki przeszedł Biden, nazywany jest chirurgią mikrograficzną Mohsa i jest powszechnie stosowany w leczeniu najczęstszych form raka skóry. Polega na usuwaniu cienkich warstw skóry i badaniu ich pod mikroskopem, póki nie stwierdzi się żadnych oznak komórek nowotworowych.

Nie jest jasne, kiedy dokładnie zabieg miał miejsce. CNN zauważa, że informacja o operacji pojawiła się po tym, jak w mediach zaczęło krążyć nagranie, na którym widać Bidena z blizną na czole.

Joe Biden o swojej chorobie. Wzruszający wpis

Joe Biden o swojej chorobie. Wzruszający wpis

Biden o walce z chorobą. Wybrał metodę leczenia

Biden o walce z chorobą. Wybrał metodę leczenia

Zdrowie Joe Bidena

Biden już w przeszłości przeszedł inny zabieg usunięcia zmiany skórnej z klatki piersiowej. Było to w 2023 roku, wówczas informowano, że cała tkanka nowotworowa została pomyślnie usunięta, a Biden będzie pod kontrolą dermatologiczną.

W maju tego roku, czyli już po zakończeniu sprawowania urzędu prezydenta, poinformowano, że u 82-letniego Bidena zdiagnozowano raka prostaty. Przekazano wówczas, że jest to rak charakteryzujący się wynikiem 9 w skali Gleasona z przerzutami do kości. Według Krajowego Rejestru Nowotworów, wynik między 8 a 10 oznacza guzy o najwyższym stopniu złośliwości. Zespół demokraty zaznaczył jednak, że "rak wydaje się być wrażliwy na leczenie hormonalne".

Od czasu opuszczenia urzędu Biden rzadko pojawia się publicznie. W kwietniu wygłosił przemówienie w obronie systemu ubezpieczeń społecznych Social Security przed proponowanymi przez administrację Trumpa cięciami budżetowymi.

pc

Decyzja Bidena

pc
Autorka/Autor: pb//az

Źródło: Reuters, CNN, tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/LEIGH VOGEL / POOL

Polska

