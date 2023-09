Spiker Izby Reprezentantów wzywa do formalnego śledztwa w sprawie impeachmentu Bidena

Republikański spiker Izby Reprezentantów USA Kevin McCarthy wezwał komisje do wszczęcia formalnego śledztwa w ramach procedury impeachmentu prezydenta Joe Bidena, mimo że nie udowodniły one jeszcze zarzutów, że amerykański przywódca czerpał bezpośrednie zyski z zagranicznych transakcji biznesowych syna.

- Amerykanie mają prawo wiedzieć, że urzędy państwowe nie są na sprzedaż i że rząd federalny nie jest używany, by tuszować działania politycznie ustosunkowanej rodziny - powiedział Kevin McCarthy w Kongresie, ogłaszając rozpoczęcie śledztwa w sprawie korupcji zarzucanej synowi prezydenta Hunterowi oraz samego prezydenta.

Politico: kilkunastu kongresmenów sprzeciwia się decyzji

Jak napisał portal stacji CNN, posunięcie to ma miejsce w obliczu rosnącej presji ze strony prawej flanki partii Kevina McCarthy'ego, aby kontynuować dochodzenie, w tym niektórych skrajnie prawicowych polityków, którzy zagrozili usunięciem go ze stanowiska spikera, jeśli nie podejmie wystarczająco szybkich działań sprawie impeachmentu.

- W tej chwili nie popieram śledztwa w ramach impeachmentu. Myślę, że dochodzenie powinno opierać się na dowodach przestępstwa, które wskazują bezpośrednio na prezydenta Bidena - powiedział portalowi kongresmen Don Bacon. Jak dodał, choć korupcyjne działania Huntera, który powoływał się na wpływy swojego ojca, są dla niego oczywiste, to impeachment dotyczy prezydenta, a nie jego syna.

Doniesienia o rzekomej korupcji, dowodów brak

Partner biznesowy Huntera Bidena, Devon Archer, zeznał ponadto komisji, że Hunter sprzedawał Burismie i innym firmom zagranicznym "iluzję dostępu" do swojego ojca, ale nie był świadkiem zaangażowania Joe Bidena w działalność swojego syna. W opublikowanych e-mailach Hunter często powoływał się na wpływy ojca.

Śledztwo prokuratury federalnej w sprawie Huntera Bidena trwa po tym, jak obie strony nie doszły do porozumienia w sprawie proponowanej ugody, w ramach której syn prezydenta miał usłyszeć zarzuty w sprawie niezapłacenia podatków. Prowadzący sprawę, powołany jeszcze przez Donalda Trumpa śledczy David Weiss, uzyskał ostatnio status specjalnego prokuratora z rozszerzonymi uprawnieniami i swobodą działań. Mimo to według republikanów, którzy początkowo domagali się takiego ruchu, może to być próba "stłamszenia" dochodzenia.