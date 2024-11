Teixeira przeprasza, sędzia ubolewa, że nikt go nie powstrzymał. Jest wyrok

Żołnierz Gwardii Narodowej Jack Teixeira został skazany na 15 lat więzienia za ujawnienie w internecie ściśle tajnych dokumentów wojskowych USA, w tym niektórych związanych z inwazją Rosji na Ukrainę i kontrofensywy Kijowa. Amerykanin publikował treści na portalu dla graczy. Po ogłoszeniu wyroku sędzia stwierdziła, iż to, że nikt go nie powstrzyma, "jest naprawdę niefortunne".

Teixeira przyznał się do winy

Teixeira przyznał się do winy w zamian za wyrok, który miał wynosić od 11 do 17 lat. Obrona złożyła wniosek o najniższą karę, argumentując to m.in tym, że nie miał zamiaru szkodzić ojczyźnie, zaś "jego intencją było edukowanie przyjaciół (....), by nie ulegli dezinformacji".