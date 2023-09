Syn prezydenta USA Hunter Biden z zarzutami

czytaj dalej

Departament Stanu USA zatwierdza możliwość sprzedaży Polsce obsługi technicznej do myśliwców F-16 i związanego z nią wyposażenia bojowego. Wcześniej PZL Mielec, spółka należąca do amerykańskiego giganta przemysłu zbrojeniowego Lockheed Martin, ogłosiła poszerzenie działalności o komponenty do myśliwców F-16.