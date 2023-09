Amerykańscy scenarzyści kończą strajk. Jest wstępne porozumienie

Hollywoodzka gildia scenarzystów zagłosowała we wtorek za zakończeniem strajku. Wcześniej osiągnięto wstępne porozumienie z największymi wytwórniami filmowymi i platformami streamingowymi. Gildia zapowiedziała, że jej członkowie mogą wrócić do pracy już w środę. Ostateczne zatwierdzenie porozumienia, obejmującego między innymi podwyżki płac i zabezpieczenia związane z wykorzystaniem sztucznej inteligencji, ma jednak dopiero nastąpić.

We wtorek gremium to zdecydowało w głosowaniu o zakończeniu strajku. Gildia uznała, że scenarzyści mogą wrócić do pracy już od środy, przed ostatecznym podpisaniem porozumienia. 11 500 członków Gildii ma czas do 9 października na oddanie ostatecznego głosu w sprawie proponowanej umowy.