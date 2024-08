Przyszłego męża poznała, gdy oboje pracowali jako nauczyciele. Kiedy Tim Walz został gubernatorem Minnesoty, utworzyła własne biuro tuż obok jego biura w stanowym Kapitolu. Co wiemy o Gwen Walz, która ma szansę zostać "drugą damą" Stanów Zjednoczonych?

Kandydatka Partii Demokratycznej na urząd prezydenta USA , Kamala Harris, we wtorek ogłosiła, że kandydatem na wiceprezydenta w jej gabinecie jest Tim Walz - obecny gubernator stanu Minnesota. Jeśli Harris odniesie sukces w zaplanowanych na listopad wyborach, Walz zostanie drugą osobą w państwie. Amerykańskie media opisują jego żonę, Gwen Walz, jako "potencjalną drugą damę". Kim jest Gwen Walz?

Gwen Walz i praca w edukacji

Po studiach rozpoczęła pracę jako nauczycielka języka angielskiego w zachodniej Nebrasce. W ciągu kilku dekad kariery pedagogicznej pracowała między innymi w szkołach publicznych, przeznaczonych dla imigrantów oraz w więzieniach. Edukacja dzieci jest "jedną z pasji" Gwen Walz - czytamy w jej biogramie na stronie gubernatora Minnesoty. Wskazano w nim, że jej zdaniem "silny system edukacji publicznej, obejmujący dzieci od urodzenia do seniorów, ma kluczowe znaczenie dla umożliwienia każdemu mieszkańcowi Minnesoty odniesienia sukcesu".

Deklaruje się jako "gorliwa orędowniczka" edukacji w więzieniach, wychodząc z założenia, że system penitencjarny "musi stanowić integralny element systemu edukacji", co może mieć z kolei wpływ na zmniejszenie wskaźnika recydywy. Była zaangażowana w tworzenie programu Bard Prison Initiative, który pomaga osobom w więzieniach uzyskać dostęp do szkolnictwa wyższego i je opłacić.

Walzowie długo starali się o dzieci

Swojego przyszłego męża poznała w Nebrasce, gdy oboje pracowali jako nauczyciele. Para pobrała się w 1994 roku, mają dwójkę dzieci: 23-letnią córkę Hope i 17-letniego syna Gusa. Walzowie doczekali się potomstwa po wielu latach starań. "Moja najstarsza córka ma na imię Nadzieja. To dlatego, że moja żona i ja przez siedem lat staraliśmy się o dziecko. Potrzebowaliśmy metody in vitro, czyli tego, czego republikanie chcą zakazać. Ci ludzie są przeciwnikami wolności" - to fragment wypowiedzi Tima Walza zamieszczony na portalu CNN.