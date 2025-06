Irak. Bagdad na zdjęciach z marca 2023 roku Źródło: Reuters Archive

Kluczowe fakty: Stany Zjednoczone są obecne militarnie w Iraku, Kuwejcie, Katarze, Bahrajnie i Zjednoczonych Emiratach Arabskich.

USA przeprowadziły "częściową ewakuację" personelu ambasady USA w Iraku.

Stany Zjednoczone obawiają się o bezpieczeństwo w związku z "możliwymi napięciami regionalnymi".

- Departament Stanu regularnie dokonuje przeglądu amerykańskiego personelu za granicą, a ta decyzja została podjęta w wyniku niedawnego przeglądu - powiedziała agencji rzeczniczka Białego Domu Anna Kelly. Inny przedstawiciel Białego Domu przekazał, że prezydent USA Donald Trump wiedział o tym kroku.

Jeden z amerykańskich urzędników poinformował agencję Reutera, że sekretarz obrony USA Pete Hegseth autoryzował dobrowolny wyjazd członków rodzin wojskowych z różnych miejsc na Bliskim Wschodzie.

Urzędnik podkreślił, że bezpieczeństwo Amerykanów na służbie i członków ich rodzin pozostaje największym priorytetem, a Dowództwo Centralne USA obserwuje "nasilające się napięcia na Bliskim Wschodzie". Inny rozmówca przekazał, że większość członków rodzin przebywa w Bahrajnie. Na tle tych doniesień ceny ropy wzrosły o ponad 4 procent.

Irak, Bagdad Źródło: Shutterstock

Napięte negocjacje z Teheranem

Reuters zaznaczył, że prezydent USA wielokrotnie groził atakiem na Iran, jeśli rozmowy na temat irańskiego programu nuklearnego zakończą się fiaskiem. W środę przyznał, że nie jest już pewien, czy uda mu się przekonać Teheran, aby zatrzymał swój program wzbogacania uranu.

Również w środę minister obrony Iranu Aziz Nasirzadeh oświadczył, że w razie konfliktu z USA siły irańskie uderzą w amerykańskie bazy wojskowe w regionie Bliskiego Wschodu. - Jeśli negocjacje zakończą się fiaskiem i zostaniemy zmuszeni do konfrontacji, uderzymy w nasze cele - powiedział Nasirzadeh.

Stany Zjednoczone są obecne militarnie w Iraku, Kuwejcie, Katarze, Bahrajnie i Zjednoczonych Emiratach Arabskich.

Przedstawiciel irackiego ministerstwa spraw zagranicznych potwierdził "częściową ewakuację" personelu ambasady USA z powodu "potencjalnych obaw o bezpieczeństwo związanych z możliwymi napięciami regionalnymi".

Trump: to może być niebezpieczne miejsce

Również "Washington Post" napisał, że USA zmniejszają obecność personelu na Bliskim Wschodzie w związku "z obawami przed izraelskim atakiem na Iran". Ambasady i bazy wojskowe USA w regionie są w stanie podwyższonej gotowości.

- To może być niebezpieczne miejsce, zobaczymy, co się wydarzy - oświadczył Trump. Pytany o to, co mogłoby obniżyć napięcia w regionie, dodał: - Iran nie może mieć broni nuklearnej, nie pozwolimy na to.

Dowiedz się więcej: TVN24 Na żywo