Nagroda za legendarne zdjęcie Trumpa. Autor nie może wejść do Białego Domu

Fotoreporter Associated Press Evan Vucci został nagrodzony przez Stowarzyszenie Fotografów Newsowych Białego Domu za "Polityczne Zdjęcie Roku". Autor zdjęcia, na którym widać zakrwawionego Donalda Trumpa podczas wiecu, na którym doszło do zamachu na niego, zwrócił uwagę, że jego redakcja ma zakaz wstępu do Białego Domu.