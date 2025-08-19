Logo strona główna
Subskrybuj
TVN24+
Na żywo
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Wybory 2025
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

"Nauczył się mówić po trumpowsku". Ekspertka mowy ciała o Zełenskim

Wołodymyr Zełenski i Donald Trump w Gabinecie Owalnym (18.08.2025)
Zełenski: jesteśmy gotowi na spotkanie trójstronne
Źródło: Reuters
Zełenski nauczył się mówić po trumpowsku - oceniła w rozmowie z brytyjską stacją ITV News ekspertka w zakresie mowy ciała Caroline Goyder, wskazując, dlaczego ostatnie spotkanie prezydentów Ukrainy i Stanów Zjednoczonych znacznie różniło się od tego w lutym.
Kluczowe fakty:
  • Atmosfera podczas poniedziałkowego spotkania Donalda Trumpa z Wołodymyrem Zełenskim w Gabinecie Owalnym była "zupełnie inna" niż w lutym, gdy doszło między nimi do kłótni.
  • Ekspertka zwróciła uwagę na zmianę w zachowaniu prezydenta Ukrainy.
  • Zachowanie Trumpa porównała z kolei do stereotypowego ojca.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski w poniedziałek wziął udział w serii spotkań w Białym Domu. W Gabinecie Owalnym rozmawiał z prezydentem USA Donaldem Trumpem. Spotkanie przebiegało w dużo spokojniejszej atmosferze niż to w lutym, gdy doszło do awantury z udziałem przywódców Ukrainy i Stanów Zjednoczonych.

Zełenski "nauczył się uśmiechać"

Caroline Goyder w wywiadzie dla ITV News stwierdziła, że atmosfera podczas ostatniego spotkania Trumpa z Zełenskim w Gabinecie Owalnym była "zupełnie inna" niż w lutym. Ekspertka w zakresie mowy ciała oraz trenerka emisji głosu oceniła, że jednym z powodów zmiany może być zachowanie prezydenta Ukrainy. - Zełenski nauczył się mówić po trumpowsku - stwierdziła.

- Poprzednim razem mieliśmy do czynienia z dwiema osobami o wielkim ego, które się wzajemnie prowokowały, a tym razem z dwiema osobami o wielkim ego, ale jedna z nich nauczyła się milczeć, uśmiechać się i sprawiać, by Trump czuł się świetnie. I to zadziałało - kontynuowała Goyder.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Po rozmowach w Białym Domu jest "jedna rzecz, która niepokoi"

Po rozmowach w Białym Domu jest "jedna rzecz, która niepokoi"

Zełenski o "najlepszym spotkaniu". Ujawnia ustalenia

Zełenski o "najlepszym spotkaniu". Ujawnia ustalenia

Trump "jak ojciec"

Ekspertka dodała, że Trump podczas spotkania "był jak ojciec", ponieważ traktował Zełenskiego "w nieco protekcjonalny, ojcowski sposób". - Zięć czy syn mogą zabrać głos, ale kiedy tata decyduje się rozmawiać w domu o polityce, lepiej niech siedzą cicho i słuchają. Uważam, że Zełenski robił to naprawdę dobrze - stwierdziła.

Goyder zauważyła również, że podczas lutowego spotkania w Gabinecie Owalnym prezydent Ukrainy siedział pochylony, miał uniesione brwi i "był gotowy do walki". Tym razem "oparł się w fotelu, wziął głęboki wdech", a jego twarz była "zrelaksowana" - wyliczała ekspertka. 

Wołodymyr Zełenski i Donald Trump w Gabinecie Owalnym (18.08.2025)
Wołodymyr Zełenski i Donald Trump w Gabinecie Owalnym (18.08.2025)
Źródło: PAP/EPA/AARON SCHWARTZ / POOL

Ubiór Zełenskiego

Ta sama ekspertka w rozmowie z BBC zwróciła uwagę na ubiór ukraińskiego przywódcy. Zełenski pojawił się w poniedziałek w Białym Domu w czarnej marynarce. Zdaniem Goyder taka "wojskowa marynarka" z jednej strony jest ukłonem w stronę formalności, a z drugiej hołdem dla poświęcenia ukraińskich żołnierzy walczących na froncie.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Dziennikarz znów komentował strój Zełenskiego. Szybka riposta

Dziennikarz znów komentował strój Zełenskiego. Szybka riposta

8 min
Kanclerz Niemiec: to decydujące o losach Ukrainy dni

Kanclerz Niemiec: to decydujące o losach Ukrainy dni

Opinie i wydarzenia

Autorka/Autor: wac//az

Źródło: ITV News, BBC, tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/AARON SCHWARTZ / POOL

Udostępnij:
TAGI:
Wołodymyr ZełenskiDonald Trump
Czytaj także:
rzymm turysci wlochy shutterstock_2569314499
"Nie pozwól, żeby twoją jedyną pamiątką był mandat". Apel ambasady
BIZNES
imageTitle
Świątek nową liderką rankingu? Możliwe i to wkrótce
EUROSPORT
Miasto wystawia samochody na sprzedaż
Urząd wystawił na sprzedaż samochody. Nie brakuje uznanych marek
Łódź
Pijana chciała kontynuować jazdę samochodem bez kół. Zatrzymał ją policjant po służbie
Pijana wjechała na chodnik i straciła dwie opony. Chciała jechać dalej
Trójmiasto
Prezydent Finlandii Alexander Stubb
To jeden z ulubionych polityków Trumpa w Europie. Kim jest Alexander Stubb?
Julia Wiśniewska
sklejka 1
Kuba usłyszał "nie będę pływać z tym czymś". Magdę przezwano "grzybem". Jak wygląda życie z łuszczycą?
Zuzanna Kuffel
Władysław Kosiniak-Kamysz
Posiedzenie rządu bez Tuska. "Dynamika przyspieszyła"
Polska
"Zdjęcie, które przejdzie do historii"? Tak, wpływu rosyjskiej propagandy w sieci
FAŁSZ"Zdjęcie, które przejdzie do historii"? Tak, siły rosyjskiej propagandy
Renata Gluza
Emmanuel Macron
Gdzie mogłaby się odbyć rozmowa Zełenskiego i Putina? Macron ma pomysł
Świat
Sinice w Bałtyku
Zamknięte kąpieliska nad Bałtykiem
Trójmiasto
imageTitle
"Dodał trochę śniegu". Oszustwo zamiast miejsca w historii?
EUROSPORT
Ashton Kutcher
Soho House opuszcza giełdę. Kutcher ma być w zarządzie
BIZNES
Remont przejdzie fragment ulicy Modlińskiej
Zaoszczędzili na remontach, nadwyżkę chcą wydać na kolejne
WARSZAWA
W Płotach zburzono pomnik polsko-radzieckiego braterstwa broni
Zburzyli pomnik polsko-radzieckiego braterstwa broni
Szczecin
Strażacy poszukują zaginionych osób w mieście Bayannur w Mongolii Wewnętrznej
Liczba ofiar powodzi rośnie, a deszcz nie przestaje padać
METEO
Karol Nawrocki
Miał negocjować "przy wszystkich stołach". Przy najważniejszym go zabrakło
Polska
Tym razem udało się uratować wszystkie tonące osoby
Weszli do morza z opiekunem, zaczęli tonąć. "Te dzieciaki uratował cud"
Trójmiasto
fabryka intel Ocotillo Chandler Arizona USA - Around the World Photos shutterstock_2188140625
Wielki bank inwestuje w giganta. Akcje w górę
BIZNES
Ciągnik siodłowy wypadł z drogi i uderzył w drzewo
Pękła opona, ciężarówka uderzyła w drzewo
Opole
Georgette Mosbacher
Bez Nawrockiego w Białym Domu. Mosbacher: to prawdopodobnie wina Polski
Polska
Zderzenie auta i cysterny na DK57
Zginęły cztery osoby, kierowca miał dożywotni zakaz prowadzenia. Nowe informacje
WARSZAWA
imageTitle
Błyskawiczne odpadnięcie. US Open bez Kawy
EUROSPORT
Uwaga na smog
Miał być eko, może być "kopciuchem". Wstrzymują dofinansowania
BIZNES
Za długie czekanie w kolejce zaatakował lekarza
"Zdenerwował się, że musi czekać". Zaatakował lekarza
Wrocław
Maria Królska w stołówce uniwersyteckiej Jowita. W branży gastronomicznej pracuje od 1967 roku!
Ostatni żurek u Królskich. Rodzinny biznes znika po pół wieku
Paweł Łabęda
imageTitle
Świątek błyskawicznie wraca na kort
EUROSPORT
imageTitle
Portugalczycy chcą z Polaka zrobić kapitana
EUROSPORT
Karol Nawrocki spotkał się z Donaldem Tuskiem
"Nie było żadnego zgłaszania obecności". Sikorski odpowiada
Polska
Nietypowy znak w Tatrach
W Tatrach chcą rozwiązać śmierdzący problem
Kraków
Zderzenie z lawetą w miejscowości Grochowe
Pijany uciekał lawetą, wymusił pierwszeństwo. Troje nastolatków nie żyje
Rzeszów
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica