Kluczowe fakty: Atmosfera podczas poniedziałkowego spotkania Donalda Trumpa z Wołodymyrem Zełenskim w Gabinecie Owalnym była "zupełnie inna" niż w lutym, gdy doszło między nimi do kłótni.

Ekspertka zwróciła uwagę na zmianę w zachowaniu prezydenta Ukrainy.

Zachowanie Trumpa porównała z kolei do stereotypowego ojca.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski w poniedziałek wziął udział w serii spotkań w Białym Domu. W Gabinecie Owalnym rozmawiał z prezydentem USA Donaldem Trumpem. Spotkanie przebiegało w dużo spokojniejszej atmosferze niż to w lutym, gdy doszło do awantury z udziałem przywódców Ukrainy i Stanów Zjednoczonych.

Zełenski "nauczył się uśmiechać"

Caroline Goyder w wywiadzie dla ITV News stwierdziła, że atmosfera podczas ostatniego spotkania Trumpa z Zełenskim w Gabinecie Owalnym była "zupełnie inna" niż w lutym. Ekspertka w zakresie mowy ciała oraz trenerka emisji głosu oceniła, że jednym z powodów zmiany może być zachowanie prezydenta Ukrainy. - Zełenski nauczył się mówić po trumpowsku - stwierdziła.

- Poprzednim razem mieliśmy do czynienia z dwiema osobami o wielkim ego, które się wzajemnie prowokowały, a tym razem z dwiema osobami o wielkim ego, ale jedna z nich nauczyła się milczeć, uśmiechać się i sprawiać, by Trump czuł się świetnie. I to zadziałało - kontynuowała Goyder.

Trump "jak ojciec"

Ekspertka dodała, że Trump podczas spotkania "był jak ojciec", ponieważ traktował Zełenskiego "w nieco protekcjonalny, ojcowski sposób". - Zięć czy syn mogą zabrać głos, ale kiedy tata decyduje się rozmawiać w domu o polityce, lepiej niech siedzą cicho i słuchają. Uważam, że Zełenski robił to naprawdę dobrze - stwierdziła.

Goyder zauważyła również, że podczas lutowego spotkania w Gabinecie Owalnym prezydent Ukrainy siedział pochylony, miał uniesione brwi i "był gotowy do walki". Tym razem "oparł się w fotelu, wziął głęboki wdech", a jego twarz była "zrelaksowana" - wyliczała ekspertka.

Wołodymyr Zełenski i Donald Trump w Gabinecie Owalnym (18.08.2025) Źródło: PAP/EPA/AARON SCHWARTZ / POOL

Ubiór Zełenskiego

Ta sama ekspertka w rozmowie z BBC zwróciła uwagę na ubiór ukraińskiego przywódcy. Zełenski pojawił się w poniedziałek w Białym Domu w czarnej marynarce. Zdaniem Goyder taka "wojskowa marynarka" z jednej strony jest ukłonem w stronę formalności, a z drugiej hołdem dla poświęcenia ukraińskich żołnierzy walczących na froncie.