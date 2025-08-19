- Atmosfera podczas poniedziałkowego spotkania Donalda Trumpa z Wołodymyrem Zełenskim w Gabinecie Owalnym była "zupełnie inna" niż w lutym, gdy doszło między nimi do kłótni.
- Ekspertka zwróciła uwagę na zmianę w zachowaniu prezydenta Ukrainy.
- Zachowanie Trumpa porównała z kolei do stereotypowego ojca.
Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski w poniedziałek wziął udział w serii spotkań w Białym Domu. W Gabinecie Owalnym rozmawiał z prezydentem USA Donaldem Trumpem. Spotkanie przebiegało w dużo spokojniejszej atmosferze niż to w lutym, gdy doszło do awantury z udziałem przywódców Ukrainy i Stanów Zjednoczonych.
Zełenski "nauczył się uśmiechać"
Caroline Goyder w wywiadzie dla ITV News stwierdziła, że atmosfera podczas ostatniego spotkania Trumpa z Zełenskim w Gabinecie Owalnym była "zupełnie inna" niż w lutym. Ekspertka w zakresie mowy ciała oraz trenerka emisji głosu oceniła, że jednym z powodów zmiany może być zachowanie prezydenta Ukrainy. - Zełenski nauczył się mówić po trumpowsku - stwierdziła.
- Poprzednim razem mieliśmy do czynienia z dwiema osobami o wielkim ego, które się wzajemnie prowokowały, a tym razem z dwiema osobami o wielkim ego, ale jedna z nich nauczyła się milczeć, uśmiechać się i sprawiać, by Trump czuł się świetnie. I to zadziałało - kontynuowała Goyder.
Trump "jak ojciec"
Ekspertka dodała, że Trump podczas spotkania "był jak ojciec", ponieważ traktował Zełenskiego "w nieco protekcjonalny, ojcowski sposób". - Zięć czy syn mogą zabrać głos, ale kiedy tata decyduje się rozmawiać w domu o polityce, lepiej niech siedzą cicho i słuchają. Uważam, że Zełenski robił to naprawdę dobrze - stwierdziła.
Goyder zauważyła również, że podczas lutowego spotkania w Gabinecie Owalnym prezydent Ukrainy siedział pochylony, miał uniesione brwi i "był gotowy do walki". Tym razem "oparł się w fotelu, wziął głęboki wdech", a jego twarz była "zrelaksowana" - wyliczała ekspertka.
Ubiór Zełenskiego
Ta sama ekspertka w rozmowie z BBC zwróciła uwagę na ubiór ukraińskiego przywódcy. Zełenski pojawił się w poniedziałek w Białym Domu w czarnej marynarce. Zdaniem Goyder taka "wojskowa marynarka" z jednej strony jest ukłonem w stronę formalności, a z drugiej hołdem dla poświęcenia ukraińskich żołnierzy walczących na froncie.
Autorka/Autor: wac//az
Źródło: ITV News, BBC, tvn24.pl
Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/AARON SCHWARTZ / POOL