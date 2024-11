Donald Trump ogłosił "cara granicy"

Przyszły prezydent USA Donald Trump ogłosił w mediach społecznościowych, że były szef agencji imigracji Tom Homan w nowej administracji będzie odpowiedzialny za bezpieczeństwo granic. Jak napisał Trump, zostanie on "carem granicy". Homan ma zajmować się "deportacją nielegalnych cudzoziemców do ich krajów pochodzenia".

Tom Homan przez 1,5 roku pełnił funkcję szefa agencji ds. imigracji i egzekwowania przepisów celnych (ICE) w poprzedniej kadencji Donalda Trumpa . Teraz Trump oświadczył na założonej przez siebie platformie Truth Social, że Homan dołączy do jego administracji i będzie odpowiadać za granice Stanów Zjednoczonych.

Prezydent elekt uściślił, że Homan będzie "odpowiedzialny za granice naszego kraju ('car granicy'), w tym, ale nie wyłącznie, południową i północną granicę, i za wszystkie kwestie bezpieczeństwa żeglugi i lotnictwa". Zaznaczył, że były szef ICE będzie odpowiadać za "deportacje nielegalnych cudzoziemców do ich krajów pochodzenia".

"Wstrząs sejsmiczny" w polityce imigracyjnej

W ubiegłym tygodniu portal stacji CNN poinformował, że współpracownicy Trumpa dyskretnie przygotowują się do akcji deportowania migrantów, przebywających bez zezwolenia w Stanach Zjednoczonych. Serwis przypomniał, że kwestie nielegalnej migracji były osią kampanii Trumpa, a ten w czasie jej prowadzenia chwalił Homana.

Wcześniej w tym roku na Narodowej Konferencji Konserwatystów w Waszyngtonie Homan mówił, że jeśli Trump wróci do Białego Domu, to "będzie mu towarzyszył i poprowadził największą operację deportacyjną, jaką ten kraj kiedykolwiek widział".

Kim jest Tom Homan

W 2013 roku został mianowany przez Baracka Obamę na zastępcę dyrektora wykonawczego w ICE. Dał się poznać jako zwolennik pomysłu oddzielania dzieci od rodziców w celu zniechęcania przed nielegalną migracją do Stanów Zjednoczonych.

Był twarzą agresywnych działań pierwszej administracji Trumpa, mających na celu zaostrzenie egzekwowania prawa. Trump awansował go na stanowisko szefa agencji ds. imigracji i egzekwowania przepisów celnych (ICE). Objął je 30 stycznia 2017 r. i pełnił do 29 czerwca 2018 r., kiedy to przeszedł na emeryturę.