Nowa wizja Trumpa. "Uczynić architekturę federalną znów piękną"

Prezydent USA Donald Trump podpisał rozporządzenie "Uczynić architekturę federalną znów piękną". W praktyce oznacza to koniec obowiązywania wytycznych stworzonych w latach 60. XX w. przez senatora Daniela Patricka Moynihana. Odradzały one narzucanie "oficjalnego stylu" i zalecały wzorowanie się na współczesności. W tym duchu powstały setki modernistycznych budynków w całym kraju.

Nowe regulacje ustanawiają architekturę klasycystyczną - inspirowaną starożytną Grecją i Rzymem - jako wzorzec dla nowych gmachów federalnych.

To nie pierwsze decyzje Trumpa o zmianie estetyki rządowych wnętrz. Krótko po zaprzysiężeniu amerykański przywódca zaczął też zmieniać wystrój Gabinetu Owalnego, w którym pojawiło się więcej złota. Portal CNN już w połowie marca odnotował, że prezydent potroił liczbę obrazów w pomieszczeniu, zwiększając ją do 20. Poza tym pojawiły się w nim nowe flagi, posągi i złote figurki na kominku.

CZYTAJ TAKŻE: "Złoty dotyk" prezydenta i coraz mniej biały Biały Dom

Złote wykończenia w Gabinecie Owalnym Źródło: Andrew Harnik/Getty Images

Obowiązek informowania o projektach łamiących nowe zasady

Biały Dom wyjaśnił, że w wyjątkowych przypadkach dopuszczalne są inne style, ale muszą one "wyrażać godność, energię i stabilność amerykańskiego rządu" i zdobyć uznanie opinii publicznej. Administracja ma być informowana o projektach odbiegających od klasycyzmu.

Zmiany w Gabinecie Owalnym - te zdjęcia dzieli 9 miesięcy Gabinet Owalny - wizyta prezydenta Ukrainy, sierpień 2025 Źródło: AARON SCHWARTZ/PAP/EPA Gabinet Owalny - Donald Trump i Joe Biden, listopad 2024 Źródło: Newscom/PAP/AL DROGO

W zamyśle twórców nowego prawa budynki publiczne powinny "uszlachetniać przestrzenie publiczne" i "inspirować ludzkie dusze".

- Prezydent Trump przywraca piękno i dumę gmachom federalnym, zniszczonym przez okropną i niepopularną architekturę modernistyczną - oświadczył rzecznik Białego Domu Taylor Rogers, komentując nowe rozporządzenie.

Jeden ze zwolenników zmian, Justin Shubow z narodowego stowarzyszenia sztuki obywatelskiej, określił je mianem przełomu, który "oddaje kontrolę nad architekturą państwu i obywatelom".

Krytyka pomysłu

Krytycy zarzucają jednak administracji Trumpa ograniczanie wolności twórczej i forsowanie regresywnej wizji estetyki. Amerykański Instytut Architektów wyraził "poważne zaniepokojenie", podkreślając, że budynki publiczne powinny odzwierciedlać różnorodność kulturową i geograficzną kraju.

Trump już pod koniec swojej poprzedniej kadencji atakował modernizm w architekturze, a w tym roku ponowił te ataki zaraz po objęciu urzędu w styczniu.

