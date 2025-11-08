"Absolutna hańba". USA chcą zbojkotować szczyt G20

Nerwowa atmosfera w Gabinecie Owalnym podczas spotkania z prezydentem RPA. Relacja Marcina Wrony

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

"To absolutna hańba, że G20 odbędzie się w Afryce Południowej. Afrykanerzy (ludzie, którzy są potomkami holenderskich osadników oraz francuskich i niemieckich imigrantów) są zabijani i mordowani, a ich ziemia i farmy są nielegalnie konfiskowane" – napisał Trump w swoim serwisie Truth Social.

Dodał, że żaden przedstawiciel amerykańskiego rządu nie będzie uczestniczył w tym wydarzeniu, "dopóki łamane są prawa człowieka". Zaznaczył też, że z niecierpliwością czeka na przyszłoroczny szczyt G20 w Miami na Florydzie.

Według agencji Reutera USA miał reprezentować w Johannesburgu wiceprezydent J.D. Vance, ale on też nie wybiera się na szczyt.

Donald Trump Źródło: PAP/EPA/YURI GRIPAS / POOL

Trump uderza w rząd RPA

W środę Trump wyraził przekonanie, że RPA nie powinno być w G20. Zapowiedział wtedy, że nie uda się na szczyt G20, który zaplanowano na 22-23 listopada.

Prezydent USA stwierdził, że Afrykanerzy padają ofiarą dyskryminacji w RPA zamieszkanej w większości przez czarnoskórą ludność. Rząd w Pretorii odrzucił te twierdzenia.

Trump zapowiedział, że Afrykanerzy będą traktowani priorytetowo w procesie przyznawania statusu uchodźcy w USA. Biały Dom ustalił limit przyjęć uchodźców na rok fiskalny 2026 na rekordowo niskim poziomie 7,5 tysiąca osób.

OGLĄDAJ: TVN24 HD