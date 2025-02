Wielki siniak na dłoni Trumpa wywołuje pytania. Biały Dom zabrał głos

Po spotkaniu z prezydentem Francji siniak na dłoni prezydenta USA wywołał pytania o stan jego zdrowia, które przetoczyły się między innymi przez media społecznościowe. "Możliwe, że bierze leki rozrzedzające krew" - zastanawiał się jeden z internautów w serwisie X. "To ewidentnie siniak po wkłuciu dożylnym do badania krwi" - napisał inny. "Żeby być uczciwym, moja babcia również ma siniaki na rękach w wieku 79 lat (Trump ma 78 lat, urodził się 14 czerwca 1946 r. - red.) i ma je od lat. To po prostu coś, co się zdarza, gdy jest się osobą starszą, a Trump taką jest" - wskazuje kolejny internauta.