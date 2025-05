Donald Trump Jr nie wyklucza startu w wyborach prezydenckich Źródło: Reuters

Donald Trump Jr, syn prezydenta USA, nie wyklucza, że kiedyś wystartuje w wyborach prezydenckich. Ocenił, że "czuje w sobie ten zew", by pełnić najważniejszy urząd w państwie.

Kluczowe fakty: 47-letni Donald Trump Jr był gościem podczas Forum Ekonomicznego w Katarze.

Syn prezydenta USA ocenił, że "czuje w sobie zew" do pełnienia funkcji prezydenta.

W środę najstarszy syn Donalda Trumpa, 47-letni Donald Trump Jr, był gościem Katarskiego Forum Ekonomicznego w Ad-Dausze. Podczas jednego z paneli został zapytany, czy wystartuje w wyborach prezydenckich, jak już jego ojciec opuści ten urząd.

- Odpowiedź brzmi: nie wiem, może kiedyś. Czuję w sobie ten zew - odparł. - Zawsze będę bardzo aktywny, jeśli chodzie o bycie głośnym orędownikiem tych rzeczy - dodał, odnosząc się do postulatów ruchu Make America Great Again, zbudowanego przez jego ojca. - Myślę, że mój ojciec naprawdę zmienił Partię Republikańską, sądzę, że teraz to jest partia America First, partia MAGA, jakkolwiek chcesz na to patrzeć - ocenił.

Zaufany syn

Reuters zauważa, że prezydent Trump ceni lojalność i polega na członkach swojej rodziny w zakresie politycznych porad, a 47-letni Trump Jr był najbardziej wpływowym członkiem jego rodziny, gdy republikanin budował swoją administrację po listopadowych wyborach. Trump Jr, jak pisze agencja, miał wpływ na niektóre nominacje urzędników.

Oprócz Donalda Trumpa Jr. prezydent Donald Trump ma jeszcze dwóch synów, Erica i Barrona oraz dwie córki, Ivankę i Tiffany.