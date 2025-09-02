Logo strona główna
Świat

Trump: jestem bardzo rozczarowany Putinem

Donald Trump
Trump: jestem bardzo rozczarowany Putinem, zamierzam skrócić 50 dni, które mu dałem
Źródło: Reuters/TVN24
Donald Trump oświadczył, że jest "rozczarowany" przywódcą Rosji Władimirem Putinem. Amerykański prezydent zapowiedział, że zamierza zrobić coś, by uratować ludzkie życia, jednak nie sprecyzował, jaki rodzaj działań ma na myśli.

Prezydent USA Donald Trump wyraził niezadowolenie przywódcą Rosji Władimirem Putinem. - Jestem bardzo nim rozczarowany - oświadczył w programie The Scott Jennings Radio Show. Dodał, że zawsze miał z Putinem dobre relacje.

Donald Trump
Donald Trump
Źródło: PAP/EPA/AARON SCHWARTZ / POOL

- Zobaczymy, co się wydarzy, ale jestem bardzo rozczarowany Władimirem Putinem - powtórzył. - Będziemy robić coś, by pomóc ludziom żyć - zapowiedział, nie precyzując, jaki rodzaj działań miał na myśli.

Władimir Putin
Politico: nowy warunek dla Putina. Trump: to nieprawda
GettyImages-1000209212
Trump "rozczarowany" Putinem. "Prawie nikomu nie ufam"
Donald Trump
Bardzo krótki termin dla Putina. Trump zdecydował

Ponownie oświadczył, że do wojny nigdy by nie doszło, gdyby to on był wówczas prezydentem.

Autorka/Autor: asty/tr

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/AARON SCHWARTZ / POOL

USARosjaWojna w UkrainieDonald TrumpWładimir Putin
