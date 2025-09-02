Prezydent USA Donald Trump wyraził niezadowolenie przywódcą Rosji Władimirem Putinem. - Jestem bardzo nim rozczarowany - oświadczył w programie The Scott Jennings Radio Show. Dodał, że zawsze miał z Putinem dobre relacje.
- Zobaczymy, co się wydarzy, ale jestem bardzo rozczarowany Władimirem Putinem - powtórzył. - Będziemy robić coś, by pomóc ludziom żyć - zapowiedział, nie precyzując, jaki rodzaj działań miał na myśli.
Ponownie oświadczył, że do wojny nigdy by nie doszło, gdyby to on był wówczas prezydentem.
Autorka/Autor: asty/tr
Źródło: PAP
Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/AARON SCHWARTZ / POOL