Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Trump: będziemy prowadzić próby jądrowe, tak jak inne kraje

Donald Trump na konferencji prasowej
Trump w bazie wojskowej Joint Base Andrews. Nagranie z 20 października
Źródło: Reuters
Prezydent USA Donald Trump zapowiedział, że jego kraj będzie prowadzić próby jądrowe, "tak jak robią to inne kraje". To dalszy ciąg wzajemnego straszenia się takimi testami przez Rosję i USA. Trump twierdzi jednocześnie, że chciałby dążyć do denuklearyzacji.

- Będziemy prowadzić próby jądrowe, tak jak robią to inne kraje - oświadczył prezydent USA Donald Trump na pokładzie Air Force One. - Mamy więcej broni nuklearnej niż każdy inny kraj - dodał.

Trump powtórzył, że chciałby dążyć do denuklearyzacji. Mówił też o tym przed tygodniem. Podkreślił wówczas, że denuklearyzacja byłaby czymś wspaniałym i dodał, że rozmawiał o tym z przywódcami Chin i Rosji.

Będą próby jądrowe? Trump: wkrótce się przekonacie
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Będą próby jądrowe? Trump: wkrótce się przekonacie

30 października, tuż przed spotkaniem z chińskim przywódcą Xi Jinpingiem, Trump powiadomił, że rozkazał Pentagonowi wznowienie testów broni atomowej. Twierdził, że Rosja i Chiny potajemnie przeprowadzały takie podziemne próby i USA będą robić to samo. Sekretarz energii Chris Wright, który odpowiada za broń jądrową, zapowiedział jednak, że w amerykańskich planach nie ma testów broni polegających na przeprowadzaniu eksplozji nuklearnych.

Donald Trump na konferencji prasowej
Donald Trump na konferencji prasowej
Źródło: PAP/EPA/SHAWN THEW / POOL

Kreml o broni jądrowej

Niedawno o testach broni jądrowej wypowiadał się też rzecznik Kremla. Rosja będzie zmuszona przeprowadzić próby nuklearne, jeśli USA zrobią to pierwsze - powiedział Dmitrij Pieskow. Twierdził, że na razie Władimir Putin "nie wydał rozkazu rozpoczęcia przygotowań" do prób nuklearnych. 

Pieskow kilka dni temu powiedział też, że władze Rosji nie rozumieją, co prezydent USA miał na myśli, mówiąc, że inne kraje przeprowadzają próby nuklearne.

Więcej na ten temat: Rzecznik Kremla o próbach jądrowych. Stawia warunek

OGLĄDAJ: TVn24 HD
pc

TVn24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: asty, lulu

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/SHAWN THEW / POOL

Udostępnij:
TAGI:
USADonald TrumpBroń atomowaCła Donalda Trumpa
Czytaj także:
Wołodymyr Zełenski
Ta afera to "zwrot w karierze Zełenskiego"
Świat
Nawrocki
Sto dni Nawrockiego, Polacy na remis, umorzona sprawa Kaczyńskiego
Polska
Miejscami przyda się zimowa kurtka
Miejscami przyda się zimowa kurtka
METEO
imageTitle
Jan Urban zabrał głos po spotkaniu. "Duży krok"
EUROSPORT
imageTitle
Jest kogo chwalić. Oceny po meczu z Holandią
EUROSPORT
Konferencja prasowa dot. powołania Niezależnej Komisji Historycznej do spraw Zbadania Przypadków Nadużyć Seksualnych w Archidiecezji Łódzkiej
"Odważny ruch" kardynała Rysia. "Dobra jaskółka"
Polska
imageTitle
Tak prezentuje się sytuacja Polski w grupie
EUROSPORT
imageTitle
Polacy znów nie dali się pokonać Holandii. Pozostał lekki niedosyt
EUROSPORT
imageTitle
Sędzia musiał przerwać mecz na Stadionie Narodowym
EUROSPORT
Nawrocki
Nawrocki na trybunach
Polska
Wiatr, wichura, noc, porywy wiatru
Tu silniej powieje. Na dniach we znaki da się oblodzenie
METEO
imageTitle
Zobacz gola Polaków. To była wyśmienita akcja
EUROSPORT
Żołnierze w Zachodniej Afryce
Rosja wypiera Zachód. Miliardowe kontrakty
BIZNES
eurojackpot S shutterstock_743570785
Rośnie kumulacja w Eurojackpot
BIZNES
imageTitle
Smutny jubileusz polskiego pomocnika
EUROSPORT
imageTitle
Jak Zalewski tego nie trafił? To mógł być wymarzony początek
EUROSPORT
Warszawa (zdjęcie ilustracyjne)
Warszawa przyszłości. Zdecydują o niej te dwa dokumenty
WARSZAWA
Zeerijp
"To był strasznie głośny huk"
METEO
shutterstock_521814229
Nie tylko Węgry. Słowacy o wyjątku
BIZNES
Bazylea, Szwajcaria
Dogadali się z USA. "Duża część produkcji zostanie przeniesiona"
BIZNES
Atak na kierowcę taksówki (zdjęcie ilustracyjne)
Brutalny atak na taksówkarza. "Zostawił wykrwawiającego się człowieka"
WARSZAWA
Deszcz, jesień
Temperatura podzieli Polskę
METEO
Zbigniew Ziobro
Ziobro "zbiegiem o charakterze kryminalnym"
Polska
Niemiecki sąd zgodził się na ekstradycję Patryka M., pseudonim Wielki Bu
Pół miliona poręczenia za "Wielkiego Bu". Sąd "nie uznał tej kwoty za wystarczającą"
Lublin
imageTitle
Niespodzianka w naszej grupie. Malta pomogła Polakom
EUROSPORT
Karol Nawrocki
Prezydent: dlatego odmówiłem nominowania 46 sędziów
Polska
Do zdarzenia doszło na przejeździe kolejowym w Komorowie
Czekał na przejeździe, nagle ruszył i uderzył w pociąg
WARSZAWA
imageTitle
Promował książkę, nagle poleciały jajka. "To był mój wujek"
EUROSPORT
Pocisk Neptun
Ukraina uderzyła Neptunami. Celem ważny port w Rosji
Świat
imageTitle
Oficjalny skład Polaków na mecz z Holandią
EUROSPORT

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica