Departament Stanu USA: w nowych paszportach będzie wizerunek Trumpa
"Wkrótce: Limitowana edycja paszportów amerykańskich upamiętniająca 250. rocznicę niepodległości Stanów Zjednoczonych" - poinformował we wtorek Departament Stanu USA na platformie X.
Podobizna Donalda Trumpa ma znaleźć się na wewnętrznej stronie okładki dokumentu, na tle Deklaracji Niepodległości i flagi amerykańskiej. Na dolnej części strony umieszczono podpis prezydenta w złotym kolorze.
Limitowana edycja paszportów w 250. rocznicę niepodległości USA
Paszporty z tej limitowanej edycji zostaną wydane każdemu obywatelowi amerykańskiemu, który złoży wniosek o nowy dokument w okresie jego dostępności - poinformował Fox News. Źródło portalu Bulwark przekazało, że w planach Departamentu Stanu jest wypuszczenie 25 tysięcy paszportów w tym wzorze.
Paszporty mają być wydane latem w ramach obchodów 250. rocznicy niepodległości USA, które obejmują też m.in. sierpniowy wyścig Grand Prix w Waszyngtonie i czerwcową walkę UFC na terenie Białego Domu.
Z okazji rocznicy w marcu Federalna Komisja Sztuk Pięknych zatwierdziła też projekt pamiątkowej 24-karatowej złotej monety z wizerunkiem prezydenta USA. Również nowe amerykańskie banknoty mają być drukowane z podpisem Trumpa.
