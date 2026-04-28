Świat

Departament Stanu USA: w nowych paszportach będzie wizerunek Trumpa

Wzór paszport z podobizną i podpisem Donalda Trumpa
Trump: co za piękny, brytyjski dzień
Źródło: TVN24 BiS, Reuters
Departament Stanu USA wypuści limitowaną edycję partię paszportów, w których znajdzie się wizerunek prezydenta Donalda Trumpa - poinformował Departament Stanu. Nowy projekt ma upamiętnić 250. rocznicę niepodległości Stanów Zjednoczonych.

"Wkrótce: Limitowana edycja paszportów amerykańskich upamiętniająca 250. rocznicę niepodległości Stanów Zjednoczonych" - poinformował we wtorek Departament Stanu USA na platformie X.

Podobizna Donalda Trumpa ma znaleźć się na wewnętrznej stronie okładki dokumentu, na tle Deklaracji Niepodległości i flagi amerykańskiej. Na dolnej części strony umieszczono podpis prezydenta w złotym kolorze.

Limitowana edycja paszportów w 250. rocznicę niepodległości USA

Paszporty z tej limitowanej edycji zostaną wydane każdemu obywatelowi amerykańskiemu, który złoży wniosek o nowy dokument w okresie jego dostępności - poinformował Fox News. Źródło portalu Bulwark przekazało, że w planach Departamentu Stanu jest wypuszczenie 25 tysięcy paszportów w tym wzorze.

Paszporty mają być wydane latem w ramach obchodów 250. rocznicy niepodległości USA, które obejmują też m.in. sierpniowy wyścig Grand Prix w Waszyngtonie i czerwcową walkę UFC na terenie Białego Domu.

Z okazji rocznicy w marcu Federalna Komisja Sztuk Pięknych zatwierdziła też projekt pamiątkowej 24-karatowej złotej monety z wizerunkiem prezydenta USA. Również nowe amerykańskie banknoty mają być drukowane z podpisem Trumpa.

Źródło: PAP, TVN24

Źródło zdjęcia głównego: state.gov

