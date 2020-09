52 balony uniosły iluzjonistę na ponad siedem kilometrów

Blaine stopniowo wyrzucał małe ciężarki, aby przyspieszyć wznoszenie. - To jak magia. Czuję, jak unoszę się w powietrzu - mówił przez radio do swojego zespołu na ziemi. W tym gronie była m.in. jego dziewięcioletnia córka, która jeszcze przed startem ucałowała go na drogę i wzięła od niego pierwszy ciężarek.