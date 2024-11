- Trump nie może zakończyć wojny samodzielnie. To zależy od ( Władimira) Putina i (prezydenta Ukrainy Wołodymyra) Zełenskiego. Jeśli zdecydują się dalej walczyć, ( Donald) Trump nie będzie mógł z tym wiele zrobić, przynajmniej w krótkim okresie – ocenił brytyjski analityk dr Jamie Shea, były wysokiej rangi urzędnik NATO .

Jak mówił prezydent elekt "lubi szybkie zwycięstwa, ale nie jest znany ze skomplikowanych, długoterminowych negocjacji i przykładania uwagi do detali". W ocenie Shea zamiast Ukrainą może być bardziej zainteresowany Bliskim Wschodem czy Chinami .

"Poczeka, by przekonać się, czy uda mu się przyciągnąć Putina i Zełenskiego do stołu"

Były wysokiej rangi urzędnik NATO przestrzegł, że rozmowy pokojowe mogłyby się przerodzić w "kolejny proces miński" i doprowadzić do "zamrożonego konfliktu, którego strony odbywają niekończące się spotkania, udając, że negocjują, podczas gdy walki trwają, choć z mniejszą intensywnością".

Ekspert podkreślił, że odcięcie przez Trumpa wsparcia dla Kijowa w czasie, gdy ewentualne rozowy pokojowe nawet się nie rozpoczęły, znacznie osłabiłoby jego pozycję negocjacyjną. - Trump nie chce wyglądać na słabego i pozbawionego siły nacisku. Putin nie odczuwałby dużej presji, by iść na ustępstwa. W istocie Trump groził przekazaniem Ukrainie większej ilości amerykańskiej broni, jeśli Putin odmówi rokowań – dodał.

Natomiast jeśli Rosja osiągnie postępy na polu bitwy i będzie mogła liczyć na północnokoreańskich żołnierzy, Puitn może nie odczuwać potrzeby negocjacji, chyba że Ukraina zgodzi się na duże ustępstwa terytorialne i drakońskie warunki, takie jak porzucenie aspiracji do członkostwa w UE i NATO oraz demilitaryzację. - To byłoby katastrofalne dla bezpieczeństwa Zachodu i niemożliwe do zaakceptowania dla Ukrainy – dodał Shea.