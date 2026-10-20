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Świat

Christiane Amanpour odchodzi z CNN po 43 latach pracy

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Christiane Amanpour
Reakcja Christiane Amanpour na kłótnię w Białym Domu
Źródło wideo: CNN
Źródło zdj. gł.: MICHAEL BIHLMAYER/PAP/EPA
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Dziennikarka Christiane Amanpour ogłosiła, że w przyszłym roku pożegna się ze stacją CNN. Zaznaczyła, że podjęła swoją decyzję "po wielu miesiącach rozważań i kilku nieprzespanych nocach".

O swojej decyzji Christiane Amanpour poinformowała w oświadczeniu w poniedziałek. Zapowiedziała, że w czerwcu przyszłego roku zakończy współpracę ze stacją CNN po ponad czterech dekadach. - Po wielu miesiącach rozważań i kilku nieprzespanych nocach zdecydowałam, by odejść z CNN, mojego partnera od 43 fantastycznych lat - powiedziała.

Dziennikarka dodała, że nie może się doczekać "nowych interesujących projektów". Podkreśliła, że zawsze będzie kibicować stacji i wspierać jej tradycję niezależnego dziennikarstwa. - Pamiętajcie: zawsze bądźcie prawdomówni, a nie neutralni - zaznaczyła.

Amanpour o tym, co miało "ogromne znaczenie"

68-letnia Amanpour nazywana jest przez CNN "legendą". Pracę w stacji rozpoczęła w 1983 roku jako asystentka w dziale wiadomości międzynarodowych, a następnie stała się jedną z najbardziej znanych korespondentek tej stacji. Często relacjonowała konflikty i wojny, przeprowadzała rozmowy ze światowymi przywódcami.

W poniedziałkowym oświadczeniu podziękowała swoim współpracownikom. - Od mojego pierwszego wielkiego, ekscytującego zadania, jakim było relacjonowanie pierwszej wojny w Zatoce Perskiej, po okropności wojny w Bośni, Rwandzie, Afganistanie, Ukrainie i w Iranie oraz wszystkie inne miejsca, zespoły i koleżeństwo miały ogromne znaczenie. Wspólnie walczyliśmy o ustalenie faktów, zbieranie dowodów i ukazanie ludzkiej twarzy wydarzeń - podkreśliła.

Prezes CNN o odejściu Christiane Amanpour

Od 2009 roku dziennikarka prowadziła w CNN International wieczorny program o nazwie "Amanpour". Od stycznia przyszłego roku program ten będzie emitowany raz w tygodniu, do maja, kiedy jego emisja zostanie zakończona. Do czerwca Amanpour będzie nadal pracować jako korespondentka zagraniczna.

"Christiane dokładnie przemyślała tę decyzję, a my z nią rozmawialiśmy na ten temat od kilku miesięcy" - napisał w wiadomości do pracowników prezes CNN Mark Thompson. "Bardzo mi przykro, że odchodzi, ale pogodziłem się z tym, że to dla niej odpowiedni moment, zarówno pod względem osobistym, jak i zawodowym" - dodał. Określił ją jako "legendę CNN" i podziękował "za 43 niezwykłe lata wybitnej pracy dziennikarskiej, lojalności i przyjaźni".

Redagowała AZ

Źródło: CNN, tvn24.pl
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