Mark Esper: Trump chciał zbombardować Meksyk

Według "New York Timesa", w swojej książce "A sacred oath" ("Święta przysięga") - która trafi do sklepów w przyszłym tygodniu - Mark Esper pisze, że Donald Trump zapytał go o możliwość wystrzelenia rakiet na Meksyk w celu "zniszczenia laboratoriów narkotykowych" karteli, utrzymując, że udział Stanów Zjednoczonych w ataku można było utrzymać w tajemnicy. - Możemy po prostu wystrzelić kilka pocisków Patriot i po cichu zlikwidować laboratoria - miał, według Espera, mówić mu Trump. Były już prezydent miał dodać, że "nikt nie będzie wiedział, że to my". Jak relacjonuje "NYT", Esper "napisał też, że myślałby wtedy, że to żart, gdyby nie patrzył Trumpowi prosto w twarz".