Były pracownik CIA skazany za kradzież tajnych informacji

Data ogłoszenia wymiaru kary nie została jeszcze wyznaczona, ponieważ Schulte wciąż czeka na proces pod zarzutem posiadania i rozpowszechniania pornografii dziecięcej. W tym postępowaniu również nie przyznaje się do winy.

Ujawnił, w jaki sposób CIA włamywało się do telefonów

Tak zwany wyciek z Krypty 7 do WikiLeaks, którego autorem był skazany, ujawnił, w jaki sposób CIA włamywało się do smartfonów Apple i Android podczas zagranicznych operacji szpiegowskich, a także próbowało przekształcić telewizory podłączone do internetu w urządzenia podsłuchowe. Przed aresztowaniem Schulte pomagał tworzyć narzędzia hakerskie jako koder w siedzibie agencji w Langley w stanie Wirginia.