Zostanie stracony przez rozstrzelanie. Pierwsza taka egzekucja w USA od 15 lat

Skazani mają obowiązek podjęcia decyzji

Brad Sigmon wskazał rozstrzelanie z powodu obaw dotyczących działania śmiercionośnych zastrzyków, przekazali jego adwokaci, nie precyzując, jakie to obawy. Jednak "Guardian" podkreśla, że trzy ostatnie egzekucje przeprowadzane w Karolinie Południowej były dokonywane za pomocą zastrzyków i za każdym razem skazani umierali po ponad 20 minutach. W jednym przypadku z dokumentów sądowych wynikało, że skazany po zastrzyku był w stanie przypominającym tonięcie lub duszenie.

- Ma prawo do takiego wyboru, ale nie jest to świadomy wybór - powiedział Gerald King, jeden z prawników Sigmona, cytowany przez "Guardiana". - Żyjemy w świecie, w którym (Brad Sigmon) musi dokonać wyboru między porażeniem prądem, otruciem lub zastrzeleniem, a nie jesteśmy w stanie nawet uzyskać najbardziej podstawowych faktów, które byłyby potrzebne do podjęcia takiej decyzji - mówił King.