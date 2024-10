Biały Dom o "nowym poziomie desperacji Rosji"

- Potwierdzenie doniesień, że przeciwko Ukrainie walczą północnokoreańscy żołnierze, oznaczałoby nowy poziom desperacji Rosji, która w dalszym ciągu ponosi znaczne straty w wywołanej przez siebie brutalnej wojnie – powiedział we wtorek rzecznik amerykańskiej Rady Bezpieczeństwa Narodowego Sean Savett.

Rzecznik dodał, że Waszyngton bada doniesienia o zaangażowaniu wojsk północnokoreańskich na Ukrainie, a jeśli okażą się one prawdą, wówczas wskazywałoby to na znaczne zacieśnienie stosunków militarnych między Pjongjangiem a Moskwą.

Rosja utworzyła "specjalny batalion Buriatów"

Od paru dni media donoszą o utworzeniu w armii rosyjskiej "specjalnego batalionu Buriatów", składającego się z obywateli Korei Północnej. We wtorek portal Ukraińska Prawda podał, że może on zostać skierowany do wykonywania zadań bojowych w obwodzie kurskim w Rosji, gdzie od 6 sierpnia operują wojska ukraińskie.