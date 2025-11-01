Logo strona główna
Nowe ograniczenie dla dziennikarzy pracujących w Białym Domu. "Nie wolno już wchodzić do pokoju numer 140"

Prezydent USA Donald Trump w Gabinecie Owalnym
Raines: Trump rzuca wyzwanie wszelkim zasadom standardowego dziennikarstwa
Źródło: TVN24
Dziennikarze akredytowani przy Białym Domu nie będą mieli już wolnego wstępu między innymi do biura rzeczniczki prezydenta przy Gabinecie Owalnym - zdecydowała administracja Donalda Trumpa. Decyzja wchodzi w życie w trybie natychmiastowym.

W dokumencie rozesłanym mediom w piątek po południu napisano, że dziennikarze nie będą mieli wstępu do pokoju numer 140 przy Gabinecie Owalnym bez wcześniejszego umówienia spotkania. Podkreślono, że restrykcje mają na celu ochronę informacji, które potencjalnie mogą mieć wrażliwy charakter, przed ich nieuprawnionym ujawnieniem.

CZYTAJ RÓWNIEŻ: Nie ma zgody na nowe zasady. Dziennikarze masowo opuszczają Pentagon

"W wyniku niedawnych zmian strukturalnych w Radzie Bezpieczeństwa Narodowego Biały Dom jest teraz odpowiedzialny za kierowanie całą komunikacją, w tym we wszystkich kwestiach dotyczących bezpieczeństwa narodowego. W tej roli pracownicy personelu ds. komunikacji Białego Domu regularnie zajmują się materiałami wrażliwymi" - czytamy.

Prezydent USA Donald Trump w Gabinecie Owalnym
Prezydent USA Donald Trump w Gabinecie Owalnym
Źródło: ALLISON ROBBERT/PAP/EPA

"Aby chronić takie materiały i utrzymać koordynację między personelem Rady Bezpieczeństwa Narodowego a personelem Białego Domu, przedstawicielom prasy nie wolno już wchodzić do pokoju numer 140 bez uprzedniej zgody wyrażonej w formie spotkania z upoważnionym pracownikiem Białego Domu" - czytamy.

Trump chce zwolnienia dziennikarki, która poinformowała o raporcie wywiadu

Trump chce zwolnienia dziennikarki, która poinformowała o raporcie wywiadu

Trump nagle zwrócił się do dziennikarza. "Cisza"

Trump nagle zwrócił się do dziennikarza. "Cisza"

Wcześniej w tym miesiącu wprowadzono nowe zasady pracy dziennikarzy w Pentagonie. Wielu pracowników mediów na znak protestu oddało przepustki i opuściło jego siedzibę.

pc

pc
Autorka/Autor: asty/kab

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: ALLISON ROBBERT/PAP/EPA

USABiały DomDonald TrumpMedia
