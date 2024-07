Sondaż został przeprowadzony przez Ipsos na zlecenie agencji Reutera w poniedziałek i wtorek, czyli już po próbie zamachu na Donalda Trumpa. Wzięło w nim udział 1,2 tys. dorosłych Amerykanów, w tym 992 zarejestrowanych wyborców. Z badania wynika, że faworytem do zwycięstwa w wyborach prezydenckich jest obecnie Donald Trump z wynikiem 43 proc., choć jego przewaga na Joe Bidenem jest niewielka, w granicy błędu statystycznego wynoszącego 3 punkty procentowe - obecnego prezydenta USA poparło w sondażu 41 proc. pytanych. Sugeruje to, że zamach na byłego prezydenta nie wywołał znacznej zmiany w postrzeganiu go przez wyborców - wskazuje Reuters.