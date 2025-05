Amerykański myśliwiec wypadł za burtę lotniskowca

Start myśliwców z lotniskowca USS Harry S. Truman (02.2025) Źródło: Reuters

Amerykański myśliwiec F/A-18 wypadł za burtę podczas lądowania na lotniskowcu USS Harry S. Truman na Morzu Czerwonym. Dwóch pilotów musiało się katapultować - poinformował agencję AP przedstawiciel amerykańskiego resortu obrony. To kolejny taki incydent w ostatnim czasie.

Do zdarzenia doszło we wtorek. Obu pilotów, którzy doznali niewielkich obrażeń, uratował śmigłowiec. Nie ucierpiał nikt z załogi lotniskowca. Agencja AP napisała, że przyczyną incydentu była najprawdopodobniej awaria urządzenia chwytającego samolot przy lądowaniu.

Myśliwiec wypadł za burtę

Do podobnego zdarzenia doszło 29 kwietnia. Myśliwiec F/A-18E Super Hornet zsunął się wówczas do Morza Czerwonego z pokładu tego samego lotniskowca. Utracono maszynę wartą ok. 60 mln dolarów, a jedna osoba została lekko ranna.

Wstępne raporty wskazały wówczas, że lotniskowiec wykonał ostry skręt, aby uniknąć ostrzału Huti, co przyczyniło się do wypadnięcia myśliwca za burtę - przekazał rozmówca amerykańskiej telewizji CNN. "Dokładne szczegóły zwrotu, jaki Harry S. Truman wykonał, aby uniknąć ostrzału Hutich, nie zostały ujawnione, ale zdjęcia i filmy okrętu oraz innych lotniskowców klasy Nimitz zamieszczone na stronie Departamentu Obrony pokazują, że te ogromne jednostki mogą wykonać znaczny przechył podczas szybkiego zwrotu" - podała CNN pod koniec kwietnia.

Lotniskowiec USS Harry S. Truman

Lotniskowiec USS Harry S. Truman stacjonuje na Morzu Czerwonym, gdzie bierze udział w rozpoczętej w połowie marca amerykańskiej ofensywie przeciwko jemeńskim rebeliantom Huti. Wspierani przez Iran bojownicy są niemal codziennie atakowani przez amerykańskie myśliwce, bombowce i drony.

