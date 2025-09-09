Logo strona główna
Świat

"Midway Blitz". Nowa operacja przeciwko imigrantom w Chicago

Policja w Chicago
Protest przeciwko rozmieszczeniu Gwardii Narodowej w Chicago
Źródło: Reuters
Departament Bezpieczeństwa Krajowego (DHS) ogłosił rozpoczęcie operacji o kryptonimie "Midway Blitz" przeciwko imigrantom w Chicago. Operację ogłoszono w momencie, gdy prezydent USA Donald Trump publicznie rozważa wysłanie Gwardii Narodowej do tego miasta.

Jak napisano na koncie Departament Bezpieczeństwa Krajowego (DHS) na portalu X, operacja o kryptonimie "Midway Blitz" weźmie na celownik "imigrantów-przestępców, którzy masowo przybyli do Chicago i Illinois, ponieważ wiedzieli, że gubernator (Illinois J.B.) Pritzker i jego polityka azylu dla imigrantów zapewnią im ochronę i pozwolą swobodnie poruszać się po amerykańskich ulicach".

CZYTAJ RÓWNIEŻ: Chicago przygotowuje się na interwencję Gwardii Narodowej

Według DHS akcja prowadzona jest ku czci Katie Abraham, kobiety śmiertelnie potrąconej samochodem prowadzonym przez nielegalnego imigranta w Illinois.

Policja w Chicago
Policja w Chicago
Źródło: PAP/EPA/PATRICK GORSKI

Według Fox News, służba ICE, której zadaniem jest egzekwowanie prawa imigracyjnego, od tygodnia przygotowywała się do akcji, umieszczając w mieście swoich agentów. Wieści o planowanej akcji pojawiały się w ostatnich dniach, a w sobotę przeciwko planom protestowali lokalni aktywiści.

Jest to już kolejna masowa akcja ICE w Chicago. Choć według DHS celem operacji są przestępcy, to statystyki wskazują, że w równym stopniu wzrosła liczba aresztowanych bez przeszłości kryminalnej.

Trump grozi wysłanie Gwardii Narodowej do Chicago

Do ogłoszenia operacji doszło w momencie, gdy prezydent Donald Trump publicznie groził wysłaniem Gwardii Narodowej do Chicago w celu zwalczania przestępczości.

Trump pierwotnie zapowiedział, że na pewno to zrobi, choć nie wybrał jeszcze czasu. Potem sugerował jednak, że musi najpierw otrzymać zaproszenie od władz miasta lub stanu Illinois.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
ICE uwalnia część zatrzymanych imigrantów
Amerykańskie służby wypuszczają część zatrzymanych migrantów
Chicago, USA
"Urywają się telefony od Polonusów". Kilkaset dziennie po decyzji Trumpa
GettyImages-2195569366
Największa dzienna liczba aresztowań imigrantów. "Washington Post": Trump zlecił wypełnianie norm

Gubernator J.B. Pritzker twierdził tymczasem, że wysłanie wojsk stanowiłoby nielegalną "inwazję" jego stanu. Władze Illinois i Chicago nie współpracują z federalnymi organami ścigania w większości spraw imigracyjnych.

W weekend Trump opublikował na swoim portalu społecznościowym Truth Social grafikę przedstawiającą go jako ppłk Kilgore'a z filmu "Czas Apokalipsy". Do obrazka (z napisem "Czas Chipocalipsy") dołączył parafrazę słynnego cytatu z filmu, "uwielbiam zapach deportacji o poranku...". "Chicago przekona się, dlaczego Ministerstwo Wojny właśnie tak się teraz nazywa" - dodał.

Trump później przekonywał, że nie groził Chicago wojną i zapewniał, że jego intencją nie jest wyrządzenie nikomu krzywdy, poza kryminalistami. W poniedziałek podczas inauguracji komisji Białego Domu ds. wolności religijnej Trump po raz kolejny stwierdził, że "chciałby wejść do Chicago i zrobić z nim porządek", twierdząc wbrew faktom, że dzięki wysłaniu wojsk do Waszyngton przestępczość w stolicy zmalała niemal do zera.

Autorka/Autor: asty/ads

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/PATRICK GORSKI

