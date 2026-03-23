Świat

16-latek chciał zrobić zdjęcie do mediów społecznościowych. Nie żyje

Działa już aplikacja Zwierz
Eksperci zwracają uwagę na pracę dzieci w mediach społecznościowych
Źródło: TVN24
Nowojorska policja informuje o śmierci nastolatka, który spadł z wysokości kilku metrów. Licealista wspiął się na maszt telefonii komórkowej, by zrobić zdjęcie Nowego Jorku do mediów społecznościowych.

Policja przybyła do parku Bushwick Inlet na Brooklynie po otrzymaniu zgłoszenia o osobie, która spadła z wysokości kilku metrów w piątek po południu - przekazał rzecznik policji w rozmowie z magazynem "People". Funkcjonariusze znaleźli na miejscu nieprzytomnego 16-latka. Został on przewieziony do szpitala, gdzie uznano go za zmarłego.

Miejscowe dzienniki "New York Daily News" i "New York Post" rozmawiały z Yvette i Tobiasem Englundami, którzy przekazali, że zmarły to ich 16-letni syn Timothee.

Nowy Jork. Widok z parku Bushwick Inlet na Brooklynie
Nowy Jork. Widok z parku Bushwick Inlet na Brooklynie
Źródło: Shutterstock

Media: spadł z masztu telefonii

Według policji licealista spadł z wysokości ok. 4,5 metra z wieży w parku. Z doniesień "New York Post" wynika, że do tragedii doszło, gdy Englund wspiął się na maszt telefonii komórkowej, by zrobić zdjęcia do mediów społecznościowych. W ogrodzeniu z siatki otaczającym metalową konstrukcję jest duża luka - zauważył "New York Daily News". Nie jest jasne, kto zawiadomił służby.

Rodzice 16-latka powiedzieli, że był on sportowcem. Grał w piłkę nożną i koszykówkę. - Był niesamowity, kochany - powiedziała pogrążona w rozpaczy matka w rozmowie z "New York Post".

Chciały zrobić idealne selfie. Nie żyje sześć osób

Opracował Maciej Wacławik / az

Źródło: People, New York Post

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica