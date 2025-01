Szczyt "27" przeniesiony ze względów bezpieczeństwa

Lutowy szczyt Rady Europejskiej na temat polityki obronnej, zamiast w zamku Chateau de Limont, odbędzie się w Brukseli. Decyzję tę podjęto z uwagi na "zaktualizowaną ocenę środków niezbędnych do zabezpieczenia" placówki.

Na początku tego miesiąca przewodniczący Rady Europejskiej Antonio Costa zaprosił przywódców 27 państw Unii Europejskiej , a także brytyjskiego premiera Keira Starmera i sekretarza generalnego NATO Marka Ruttego, na 3 lutego do Chateau de Limont, zamku na wsi niedaleko Liege.

Jednak spotkanie odbędzie się teraz w Pałacu Egmont w Brukseli ze względu na "zaktualizowaną ocenę środków niezbędnych do zabezpieczenia" zamku.

Zaplanowany na luty szczyt Unii Europejskiej ma być przygotowaniem do konkretnych decyzji, które wzmocnią obronność UE - liderzy unijnych państw i rządów mają przedstawić swoje punkty widzenia na temat tego, jakie zdolności obronne powinna rozwijać UE, jak zwiększyć finansowanie obronności i jak budować partnerstwo w ramach UE i poza nią.

Spotkanie "27" ma mieć charakter nieformalny, co oznacza, że nie zakończy się przyjęciem konkluzji - tak jak to zwykle dzieje się w przypadku tradycyjnych szczytów UE w Brukseli. Nie oznacza to jednak, że nie ma przynieść rezultatów. Nieformalny charakter ma sprzyjać otwartej dyskusji bez presji na podejmowanie natychmiastowych decyzji.