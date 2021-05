Rozpoczyna się unijny szczyt. Michel: będziemy debatować o sankcjach

Przygotowujemy różne opcje w sprawie działań Białorusi - mówił przed rozpoczęciem unijnego szczytu przewodniczący Rady Europejskiej Charles Michel. Wyraził nadzieję, że szefowie państw i rządów UE, którzy spotykają się w Brukseli, jeszcze w poniedziałek podejmą decyzję o ewentualnych sankcjach przeciwko Białorusi za zmuszenie do lądowania w Mińsku samolotu linii Ryanair.

- Będziemy rozmawiać o sprawach międzynarodowych. Zwłaszcza o Białorusi. To, co się wydarzyło wczoraj (w niedzielę - red.), to międzynarodowy skandal - oznajmił Charles Michel przed rozpoczęciem szczytu.

- Narażone zostało życie europejskich cywilów. Jest to nie do zaakceptowania, dlatego podczas posiedzenia Rady Europejskiej będziemy debatować o sankcjach. Przygotowujemy różne opcje, różne możliwe środki. Mam nadzieję, że podejmiemy dziś (w poniedziałek - red.) w tej sprawie decyzję - dodał.

Także komisarz UE do spraw sprawiedliwości Didier Reynders powiedział w poniedziałek, że Unia powinna nałożyć więcej sankcji na Białoruś, aby wywrzeć nacisk na Mińsk i zaatakować przedstawicieli tamtejszych władz, odpowiedzialnych za zmuszenie samolotu do lądowania.

Zdaniem Belga należy również przeprowadzić dyskusję na temat ewentualnych ograniczeń w ruchu lotniczym, żeby ocenić, jakie są szanse na zastosowanie skoordynowanego podejścia w tej kwestii.

Według pierwotnych planów, przed niedzielnym zdarzeniem w Mińsku, szczyt miała zdominować kwestia wychodzenia z pandemii COVID-19, w tym certyfikatów umożliwiających swobodne podróżowanie po krajach UE osobom zaszczepionym na koronawirusa.

Co chce proponować Morawiecki

O swoich planach wobec rozpoczynającego się szczytu mówił wcześniej podczas konferencji prasowej przed wylotem do Brukseli premier Mateusz Morawiecki. Mówił, że będzie wnioskował o "daleko idące" sankcje wobec Białorusi. Tłumaczył, że na szczycie Rady Europejskiej zaproponuje, żeby wszystkie loty z terytorium Białorusi do Unii Europejskiej i w drugą stronę zostały wstrzymane. Warunkiem odejścia od tego miałoby być uwolnienie opozycjonisty Ramana Pratasiewicza, a także aresztowanych na Białorusi Polaków.

W poniedziałek po południu Morawiecki przybył do Brukseli. Zgodnie z planem, przed rozpoczęciem szczytu, odbyło się spotkanie koordynacyjne premierów państw Grupy Wyszehradzkiej: Polski, Czech, Węgier i Słowacji , z udziałem Mateusza Morawieckiego, Andreja Babicza, Viktora Orbana i Eduarda Hegera.

Przed wylotem do Brukseli szef polskiego rządu zapowiedział, że na marginesie szczytu będzie także rozmawiał z premierem Czech o decyzji TSUE, który w ubiegły piątek nakazał Polsce natychmiastowe wstrzymanie wydobycia w kopalni odkrywkowej węgla brunatnego Turów, należącej do spółki PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna, do czasu merytorycznego rozstrzygnięcia skargi Czech w tej sprawie, czyli wydania wyroku.

Samolot zmuszony do lądowania w Mińsku

Samolot linii Ryanair lecący z Aten do Wilna został w niedzielę zmuszony do lądowania w Mińsku po informacji o bombie na pokładzie. Linie Ryanair poinformowały, że polecenie lądowania otrzymały od kontrolerów lotów na białoruskim lotnisku. Do samolotu poderwano myśliwiec białoruskich sił zbrojnych.

Informacja o bombie po sprawdzeniu samolotu nie potwierdziła się. Po wylądowaniu w Mińsku białoruska milicja zatrzymała znajdującego się na pokładzie opozycyjnego dziennikarza i blogera, Ramana Pratasiewicza. Władze Białorusi poszukiwały go listem gończym.

Działania Białorusi potępiły rządy wielu państw, zarzucając jej władzom złamanie prawa międzynarodowego, piractwo, "terroryzm państwowy" i "porwanie samolotu".

Autor:mjz//rzw

Źródło: TVN24, PAP