Dwa dni rozmów pokojowych, porozumienia wciąż brak

Rozmowy pokojowe Ukraina-Rosja w Abu Zabi z udziałem przedstawicieli USA Źródło: Reuters

Trójstronne negocjacje, mające na celu zakończenie trwającej niemal cztery lata wojny, rozpoczęły się w Zjednoczonych Emiratach Arabskich w piątek. Były to pierwsze rozmowy, podczas których przedstawiciele prezydenta USA Donalda Trumpa jednocześnie spotkali się z negocjatorami z Ukrainy i Rosji. Wcześniej Amerykanie rozmawiali naprzemiennie z Rosjanami i Ukraińcami.

Rozmowy zostały wznowione w sobotę rano. Przed ich rozpoczęciem prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski zapowiadał, że tym razem wezmą w nich udział wysocy rangą przedstawiciele ukraińskich sił zbrojnych oraz wywiadu wojskowego.

Przed godziną 14 - jak poinformował Reuters - rozmowy się zakończyły.

"Produktywne" spotkanie

Piątkowe negocjacje koncentrowały się na strefach buforowych i mechanizmach kontroli - powiadomiła w sobotę brytyjska telewizja Sky News. Przedstawiciel Białego Domu przekazał w piątek mediom, że trójstronne spotkanie w Abu Zabi było produktywne.

Rozmowy pokojowe Ukraina-Rosja w ZEA Źródło: PAP/EPA/UAE Presidential Court /HANDOUT HANDOUT

Moskiewski korespondent Sky News Ivor Bennett ocenił, że fakt, iż rozmowy nadal trwają, to dobry znak, ale nie oczekuje po nich żadnego przełomu.

Wcześniej - w drodze powrotnej z Davos - Trump powiedział, że w jego ocenie zarówno prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski, jak i przywódca Rosji Władimir Putin "idą na ustępstwa, by zakończyć" wojnę.

Nocny zmasowany atak Rosji na Ukrainę

W czasie, gdy w ZEA rwają negocjacje pokojowe mające zakończyć wojnę, Rosja przeprowadziła kolejną falę ataków na Ukrainę, w wyniku których - jak donosi BBC - zginęła jedna osoba, a 23 zostały ranne.

Po nocnych rosyjskich atakach ponad milion odbiorców w Ukrainie zostało pozbawionych prądu. Tysiące ludzi nie ma ogrzewania. Tymczasem Ukraińcy mierzą się z mroźną zimą. W sobotni poranek temperatura w stolicy kraju wynosiła minus 12 stopni Celsjusza.

Ukraiński minister spraw zagranicznych Andrij Sybiha potępił "brutalny" atak, który według niego został "cynicznie" zarządzony przez Władimira Putina i "uderzył nie tylko w naszych obywateli, ale też w stół negocjacyjny".

- Miejsce Putina nie jest w Radzie Pokoju, lecz na ławie oskarżonych specjalnego trybunału - oświadczył Sybiha.

