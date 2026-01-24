Logo strona główna
Świat

Dwa dni rozmów pokojowych, porozumienia wciąż brak

Rozmowy pokojowe Ukraina-Rosja w ZEA
Rozmowy pokojowe Ukraina-Rosja w Abu Zabi z udziałem przedstawicieli USA
Źródło: Reuters
Zakończyły się wznowione w sobotę rozmowy delegacji Ukrainy i Rosji, prowadzonych przy pośrednictwie Stanów Zjednoczonych - podał po południu Reuters. Negocjacje między przedstawicielami tych trzech państw rozpoczęły się w piątek i jak dotąd nie doprowadziły do osiągnięcia porozumienia.

Trójstronne negocjacje, mające na celu zakończenie trwającej niemal cztery lata wojny, rozpoczęły się w Zjednoczonych Emiratach Arabskich w piątek. Były to pierwsze rozmowy, podczas których przedstawiciele prezydenta USA Donalda Trumpa jednocześnie spotkali się z negocjatorami z Ukrainy i Rosji. Wcześniej Amerykanie rozmawiali naprzemiennie z Rosjanami i Ukraińcami.

Rozmowy zostały wznowione w sobotę rano. Przed ich rozpoczęciem prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski zapowiadał, że tym razem wezmą w nich udział wysocy rangą przedstawiciele ukraińskich sił zbrojnych oraz wywiadu wojskowego.

Przed godziną 14 - jak poinformował Reuters - rozmowy się zakończyły.

"Za wcześnie" na wnioski. W sobotę kolejna tura negocjacji
"Produktywne" spotkanie

Piątkowe negocjacje koncentrowały się na strefach buforowych i mechanizmach kontroli - powiadomiła w sobotę brytyjska telewizja Sky News. Przedstawiciel Białego Domu przekazał w piątek mediom, że trójstronne spotkanie w Abu Zabi było produktywne.

Zdjęcie z 23 stycznia 2026 roku
Rozmowy pokojowe Ukraina-Rosja w ZEA
Źródło: PAP/EPA/UAE Presidential Court /HANDOUT HANDOUT

Moskiewski korespondent Sky News Ivor Bennett ocenił, że fakt, iż rozmowy nadal trwają, to dobry znak, ale nie oczekuje po nich żadnego przełomu.

Wcześniej - w drodze powrotnej z Davos - Trump powiedział, że w jego ocenie zarówno prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski, jak i przywódca Rosji Władimir Putin "idą na ustępstwa, by zakończyć" wojnę.

Nocny zmasowany atak Rosji na Ukrainę

W czasie, gdy w ZEA rwają negocjacje pokojowe mające zakończyć wojnę, Rosja przeprowadziła kolejną falę ataków na Ukrainę, w wyniku których - jak donosi BBC - zginęła jedna osoba, a 23 zostały ranne.

Po nocnych rosyjskich atakach ponad milion odbiorców w Ukrainie zostało pozbawionych prądu. Tysiące ludzi nie ma ogrzewania. Tymczasem Ukraińcy mierzą się z mroźną zimą. W sobotni poranek temperatura w stolicy kraju wynosiła minus 12 stopni Celsjusza.

Kolejny okrutny atak. Ponad milion Ukraińców bez prądu
Ukraiński minister spraw zagranicznych Andrij Sybiha potępił "brutalny" atak, który według niego został "cynicznie" zarządzony przez Władimira Putina i "uderzył nie tylko w naszych obywateli, ale też w stół negocjacyjny".

- Miejsce Putina nie jest w Radzie Pokoju, lecz na ławie oskarżonych specjalnego trybunału - oświadczył Sybiha.

Autorka/Autor: momo/ads

Źródło: Reuters, BBC, PAP

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/UAE Presidential Court /HANDOUT HANDOUT

Wojna w UkrainieUkrainaZjednoczone Emiraty Arabskie
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica