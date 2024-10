Ukraińskie MSZ reaguje na słowa Jareda Leto. "Obraza"

MSZ Ukrainy odniosło do słów Jareda Leto, aktora i wokalisty zespołu Thirty Seconds to Mars, które wypowiedział w czasie koncertu w Serbii. "Nie może być żadnych ustępstw wobec Rosji, kiedy próbuje ona rozwiązać 'problem' istnienia Ukrainy" - napisano.

W czasie sobotniego koncertu w Serbii Jared Leto zapytał publiczność, czy "jest wśród nich wielu Rosjan", ponieważ - jak mówił - "poczuł dużo rosyjskiej energii". - Powiem wam, że pewnego dnia, kiedy wszystkie te problemy się skończą, odwiedzimy was w waszej ojczyźnie - zapowiedział. Leto zadeklarował, że wróci do Serbii, a także wybierze się do Petersburga, Moskwy i Kijowa, gdzie "będzie się dobrze bawił i spędzał ze wszystkimi czas".