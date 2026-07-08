Świat Rosyjskie rakiety nad ukraińskimi miastami. W stolicy wybuchły pożary Oprac. Aleksandra Sapeta |

Kijów znalazł się pod ostrzałem rosyjskich rakiet balistycznych Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: dsns.gov.ua

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Mieszkańcy Kijowa w nocy 8 lipca usłyszeli wybuchy, po czym ogłoszono alarm lotniczy. Według burmistrza Witalija Kliczki w lewobrzeżnej części stolicy w wyniku uderzenia rakiety zapaliły się magazyny.

"Wróg atakuje stolicę pociskami balistycznymi. Pozostańcie w schronach!"- zaapelował do mieszkańców we wpisie na Telegramie Witalij Kliczko.

W ataku na Kijów zginęła kobieta - przekazał Timur Tkaczenko, szef administracji wojskowej w stolicy (KMVA) po godzinie 7 na Telegramie.

#Київ: На жаль, 1 людина загинула внаслідок нічного російського обстрілу.

Рятувальники продовжують ліквідовувати пожежі на 2 локаціях в Святошинському та Деснянському районах столиці. Під час гасіння пожежі на одній із локацій у Святошинському районі виявлено тіло жінки. pic.twitter.com/H25eU4da6V — DSNS.GOV.UA (@SESU_UA) July 8, 2026 Rozwiń Akcja ukraińskich służb po rosyjskim ataku na Kijów Źródło: X

Ranne zostały dwie osoby. Jedna z nich wymagała hospitalizacji - wynika z komunikatów lokalnych władz.

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Na miejscu pożarów trwa akcja służb

Państwowa Służba Ukrainy do spraw Sytuacji Nadzwyczajnych poinformowała rano o pożarze w budynku administracyjnym i warsztacie samochodowym. Uszkodzone miały zostać również tramwaje. Służby kontynuują prace na miejscu pożarów.

#Київ: внаслідок ракетного удару виникли пожежі у двох районах столиці. 2 людини постраждали.



Святошинський район: горіли адмінбудівля, склади та гаражний кооператив. Пошкоджено трамваї.



Деснянський район: пожежа у складських приміщеннях.



Роботи тривають. pic.twitter.com/EVgjHkxnMO — DSNS.GOV.UA (@SESU_UA) July 8, 2026 Rozwiń Służby ukraińskie na miejscu pożarów po rosyjskich atakach Źródło: X

Ataki w Odessie i Zaporożu

Jak donoszą media, alarm lotniczy został ogłoszony tej nocy również w obwodach winnickim, dniepropietrowskim, żytomierskim, kijowskim, kirowogradzkim, odeskim, połtawskim, sumskim, charkowskim, czerkaskim i czernihowskim.

W wyniku uderzenia na Odessę rosyjskiej rakiety balistycznej z głowicą kasetową zapalił się budynek na terenie zakładu produkcyjnego oraz spłonęło kilka samochodów. Rannych zostało 10 osób - przekazał szef odeskiej obwodowej administracji wojskowej Ołeh Kiper. Jak dodał, osiem osób przewieziono do szpitala, a stan jednej z nich został określony jako "poważny".

Nad ranem w Odessie odwołano alarm przeciwlotniczy.

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Moskwa przeprowadziła również uderzenia na Zaporoże. Ranne zostały trzy osoby, w tym 43-letni pracownik, uszkodzonego w trakcie ataku zakładu przemysłu spożywczego - podał portal Ukraińska Prawda, powołując się na lokalne władze.