Ukraińska delegacja w USA. "Będziemy mieć ważną rozmowę"

Zełenski: chciałbym podziękować prezydentowi Trumpowi za świetne spotkanie Źródło: TVN24/Reuters

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

"Razem z Rustemem Umierowem i Dawydem Arachamiją będziemy mieć ważną rozmowę z partnerami amerykańskimi na temat szczegółów porozumienia pokojowego" - zapowiedział szef Biura Prezydenta Ukrainy Kyryło Budanow w sobotę na platformie X. "Ukraina potrzebuje sprawiedliwego pokoju" - dodał.

Arrived in the United States.



Together with Rustem Umerov and Davyd Arakhamiia, we will have an important conversation with our American partners regarding the details of a peace agreement.



A joint meeting with Steven Witkoff, Jared Kushner, and Daniel Driscoll is scheduled.… — Kyrylo Budanov (@Kyrylo_Budanov) January 17, 2026 Rozwiń Budanow o rozmowach delegacji ukraińskiej i amerykańskiej w USA Źródło: X

Budanow jako szef wywiadu wojskowego (HUR) był do tej pory jedną z kluczowych postaci w ukraińskich służbach. Funkcję szefa prezydenckiego biura otrzymał po tym, jak jego poprzednik Andrij Jermak odszedł po wybuchu skandalu korupcyjnego. Więcej o tym, co oznacza ta zmiana przeczytasz w TVN24+ >>>

Rozmowy ukraińskiej i amerykańskiej delegacji w Miami

Sobotnie rozmowy odbędą się w Miami - poinformowała ambasador Ukrainy w USA Olga Stefaniszyna. Przekazała w mediach społecznościowych, że dyskusja będzie obejmować pracę nad dwoma kluczowymi dokumentami: "porozumieniem o gwarancjach bezpieczeństwa i dobrobycie gospodarczym Ukrainy".

Tomorrow in Miami, 🇺🇦🇺🇸 negotiation teams will have another round of discussions. The Ukrainian delegation includes NSDC Secretary Rustem Umerov, Head of the Office of the President Kyrylo Budanov, and Davyd Arakhamia, MP, Chairman of the Servant of the People parliamentary… — Olga Stefanishyna (@StefanishynaO) January 16, 2026 Rozwiń Ambasador Ukrainy w USA o rozmowach w Miami Źródło: X

Głównym negocjatorem w czasie zbliżających się rozmów ma być sekretarz Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Rustem Umierow. Towarzyszą mu Budanow oraz szef frakcji parlamentarnej partii Sługa Narodu Dawyd Arachamija.

W rozmowach ze strony amerykańskiej, według szefa Biura Prezydenta Ukrainy, mają wziąć udział specjalny przedstawiciel prezydenta USA Steve Witkoff oraz zięć Donalda Trumpa, Jared Kushner.

Wcześniej Zełenski oświadczył, że dokumenty dotyczące porozumienia są już praktycznie gotowe i do ich podpisania może dojść nawet w przyszłym tygodniu podczas Światowego Forum Ekonomicznego w Davos. - Ogólnie zrozumiałe jest, że USA chcą zakończyć wojnę jutro. A my chcemy tego już dziś. I rozumiemy, że odkładanie podpisania (porozumień pokojowych - red.) i zakończenia wojny znajduje się po stronie Rosji - oświadczył w piątek.

Rozmowy o zakończeniu wojny w Ukrainie

W najbliższych tygodniach jest oczekiwana wizyta amerykańskiej delegacji w Moskwie w celu kontynuowania rozmów o zakończeniu wojny na Ukrainie. Minister spraw zagranicznych Rosji Siergiej Ławrow powiedział w środę, że rosyjski przywódca Władimir Putin jest otwarty na rozmowy na ten temat. Poprzednie rozmowy na początku grudnia nie przyniosły oczekiwanego porozumienia, a Kreml odrzucił warunki, na które zgodziły się Kijów i Waszyngton.

W listopadzie do mediów wyciekł 28-punktowy plan pokojowy, który był uważany przez wielu komentatorów za idący na zbyt duże ustępstwa wobec Rosji. W wyniku kolejnych negocjacji zapisy porozumienia wielokrotnie ulegały zmianom, a jego ostatnia wersja ma liczyć 20 punktów.

Główne punkty sporu dotyczą przede wszystkim ustępstw terytorialnych Ukrainy wobec Rosji oraz przyszłości elektrownie jądrowej w Zaporożu, którą zajęli Rosjanie. Kreml żąda oddania całego Donbasu, włącznie z częścią, nad którą aktualnie kontrolę ma armia ukraińska. Innym z ważnych elementów są gwarancje bezpieczeństwa dla Kijowa i kwestia stacjonowania wojsk państw Zachodu na terytorium Ukrainy po zakończeniu wojny.

OGLĄDAJ: TVN24 HD