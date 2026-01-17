Logo strona główna
Świat

Ukraińska delegacja w USA. "Będziemy mieć ważną rozmowę"

Ukraińskie wojsko w Donbasie
Zełenski: chciałbym podziękować prezydentowi Trumpowi za świetne spotkanie
Źródło: TVN24/Reuters
Delegacja z Kijowa jest już w Stanach Zjednoczonych, gdzie w sobotę odbędą się kolejne rozmowy ze stroną amerykańską o zakończeniu wojny w Ukrainie. Wcześniej Wołodymyr Zełenski oświadczył, że dokumenty dotyczące porozumienia są już praktycznie gotowe i do ich podpisania może dojść nawet w przyszłym tygodniu podczas Światowego Forum Ekonomicznego w Davos.

"Razem z Rustemem Umierowem i Dawydem Arachamiją będziemy mieć ważną rozmowę z partnerami amerykańskimi na temat szczegółów porozumienia pokojowego" - zapowiedział szef Biura Prezydenta Ukrainy Kyryło Budanow w sobotę na platformie X. "Ukraina potrzebuje sprawiedliwego pokoju" - dodał.

Budanow jako szef wywiadu wojskowego (HUR) był do tej pory jedną z kluczowych postaci w ukraińskich służbach. Funkcję szefa prezydenckiego biura otrzymał po tym, jak jego poprzednik Andrij Jermak odszedł po wybuchu skandalu korupcyjnego. Więcej o tym, co oznacza ta zmiana przeczytasz w TVN24+ >>>

Rozmowy ukraińskiej i amerykańskiej delegacji w Miami

Sobotnie rozmowy odbędą się w Miami - poinformowała ambasador Ukrainy w USA Olga Stefaniszyna. Przekazała w mediach społecznościowych, że dyskusja będzie obejmować pracę nad dwoma kluczowymi dokumentami: "porozumieniem o gwarancjach bezpieczeństwa i dobrobycie gospodarczym Ukrainy".

Głównym negocjatorem w czasie zbliżających się rozmów ma być sekretarz Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Rustem Umierow. Towarzyszą mu Budanow oraz szef frakcji parlamentarnej partii Sługa Narodu Dawyd Arachamija.

W rozmowach ze strony amerykańskiej, według szefa Biura Prezydenta Ukrainy, mają wziąć udział specjalny przedstawiciel prezydenta USA Steve Witkoff oraz zięć Donalda Trumpa, Jared Kushner.

Wcześniej Zełenski oświadczył, że dokumenty dotyczące porozumienia są już praktycznie gotowe i do ich podpisania może dojść nawet w przyszłym tygodniu podczas Światowego Forum Ekonomicznego w Davos. - Ogólnie zrozumiałe jest, że USA chcą zakończyć wojnę jutro. A my chcemy tego już dziś. I rozumiemy, że odkładanie podpisania (porozumień pokojowych - red.) i zakończenia wojny znajduje się po stronie Rosji - oświadczył w piątek.

"Dla Putina to był bonus. Nie musiał już tych ludzi więzić ani zabijać"
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

"Dla Putina to był bonus. Nie musiał już tych ludzi więzić ani zabijać"

Jacek Tacik

Rozmowy o zakończeniu wojny w Ukrainie

W najbliższych tygodniach jest oczekiwana wizyta amerykańskiej delegacji w Moskwie w celu kontynuowania rozmów o zakończeniu wojny na Ukrainie. Minister spraw zagranicznych Rosji Siergiej Ławrow powiedział w środę, że rosyjski przywódca Władimir Putin jest otwarty na rozmowy na ten temat. Poprzednie rozmowy na początku grudnia nie przyniosły oczekiwanego porozumienia, a Kreml odrzucił warunki, na które zgodziły się Kijów i Waszyngton.

W listopadzie do mediów wyciekł 28-punktowy plan pokojowy, który był uważany przez wielu komentatorów za idący na zbyt duże ustępstwa wobec Rosji. W wyniku kolejnych negocjacji zapisy porozumienia wielokrotnie ulegały zmianom, a jego ostatnia wersja ma liczyć 20 punktów.

Główne punkty sporu dotyczą przede wszystkim ustępstw terytorialnych Ukrainy wobec Rosji oraz przyszłości elektrownie jądrowej w Zaporożu, którą zajęli Rosjanie. Kreml żąda oddania całego Donbasu, włącznie z częścią, nad którą aktualnie kontrolę ma armia ukraińska. Innym z ważnych elementów są gwarancje bezpieczeństwa dla Kijowa i kwestia stacjonowania wojsk państw Zachodu na terytorium Ukrainy po zakończeniu wojny.

Autorka/Autor: os/lulu

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: OLEG PETRASYUK/PAP/EPA

USAUkrainaWojna w UkrainieRosja
