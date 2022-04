Ukraińcy, którzy przeżyli Holokaust, szukają schronienia w Niemczech

Dziennikarze "New York Timesa" rozmawiali z Żydami, którzy są w takiej sytuacji. Wiele z nich to starsze i schorowane osoby.

Powtórka z historii

Pani Ploszenko jest jedną z osób, które z Ukrainy zostały ewakuowane przez organizację ratującą ocalałych z Holokaustu. Jeszcze tydzień temu uwięziona była w łóżku domu opieki w Dnieprze w środkowo-wschodniej części Ukrainy. Słyszała syreny ostrzegające przed nalotami i wybuchy bomb. Nie była w stanie zejść do piwnicy, gdzie chroniły się inne osoby i pielęgniarki. Wróciły do niej wspomnienia z dzieciństwa.

Tylko miłość

- Nie bałam się wyjazdu do Niemiec. Nie mogłam tylko przestać myśleć: mój ojciec zginął w tej wojnie, moi kuzyni zginęli w tej wojnie - tłumaczy 90-latka. Teraz musi przyzwyczaić się do myśli, że to Niemcy będą jej domem. Nawet jeśli wojna się skończy, nie ma bowiem do czego wracać.