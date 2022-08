"Tylko taka może być na Ukrainie defilada sprzętu rosyjskiego"

Przedłużona godzina policyjna, zakaz imprez

W związku z nadchodzącym Dniem Niepodległości i obawą, że Rosja może w tym czasie nasilić ataki, w Kijowie obowiązywać będzie od poniedziałku zakaz imprez masowych, a w Charkowie - wydłużona godzina policyjna. Imprezy masowe w stolicy będą odwołane od 22 do 25 sierpnia - taką decyzję podjęły władze w związku z groźbą ataków rakietowych ze strony Rosji. W Charkowie w Dzień Niepodległości będzie obowiązywać godzina policyjna – rozpocznie się ona już o godzinie 19 we wtorek i potrwa do godz. 7 w czwartek. W związku z tym ukraińskie koleje poprosiły podróżnych o przeniesienie planowanych na ten czas podróży z i do Charkowa. Część połączeń kolejowych zostanie w tym czasie zawieszona. Portal Ukraińska Prawda powiadomił z kolei, że osobom pracującym w kijowskiej dzielnicy rządowej zalecono w dniach 22-26 sierpnia pracę z domu. Zdalnie będzie w tym czasie funkcjonować między innymi Rada Najwyższa (parlament).