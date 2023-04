Amerykanie ostrzegają Rosjan. Chodzi o Zaporoską Elektrownią Jądrową

Amerykański resort energii ostrzegł w liście do Rosatomu, rosyjskiej państwowej korporacji zrzeszającej spółki zajmujące się energią jądrową, by trzymała się z dala od technologii i danych technicznych z USA w Zaporoskiej Elektrowni Jądrowej. Informację podała telewizja CNN. Technologia miała być objęta kontrolami eksportu i pomóc zwiększyć bezpieczeństwo elektrowni.

John Kirby, rzecznik Rady Bezpieczeństwa Narodowego: to musi się skończyć

Jak powiedział telewizji rzecznik Rady Bezpieczeństwa Narodowego John Kirby, ostrzeżenie ma związek z obawami o bezpieczeństwo elektrowni. - Nie ma powodu, by znajdowały się tam rosyjskie siły. To musi się skończyć. My chcemy zapewnić, by (elektrownia) pozostała bezpieczna. I to ostrzeżenie (...) należy rozpatrywać w tym kontekście - powiedział Kirby. Dodał jednocześnie, że dotąd nie dostrzeżono zwiększonej radioaktywności lub wycieku niebezpiecznych materiałów z zakładów.