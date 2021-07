Chciał ominąć pieszego, autokar wypadł z jezdni. Kilkanaście osób rannych, cztery w ciężkim stanie

Autokar zmierzający z Kijowa do Wrocławia w sobotę nad ranem zjechał z drogi i wpadł do rowu w okolicach Radziwiłłowa w obwodzie rówieńskim na Ukrainie. 17 osób jest rannych. Stan czterech pasażerów określa się jako ciężki. Dwie kolejne przeszły już operację - pisze "Ukraińska Prawda".

Do wypadku doszło o godzinie 03.40 na wschodnim wjeździe do miasta Radziwiłłów. "Ranni zostali przewiezieni do szpitali w Radziwiłłowie i w Brodach. Lekarze mówią, że stan większości osób jest stabilny. Czterech rannych znajduje się na oddziałach intensywnej opieki medycznej. Dwie osoby już są po operacji" - poinformował szef rówieńskiej administracji obwodowej Witalij Kowal, którego słowa cytuje internetowa "Ukraińska Prawda".