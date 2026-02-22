Eksplozje we Lwowie. Śledztwo w sprawie "aktu terrorystycznego"

Wybuchy we Lwowie. Śledztwo prowadzone w sprawie "aktu terrorystycznego" Źródło: Reuters

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Jak donoszą ukraińskie media, słychać było co najmniej dwie potężne eksplozje. Alarm lotniczy nie został ogłoszony.

Śledztwo prowadzone jest w sprawie "aktu terrorystycznego, który spowodował poważne konsekwencje" - poinformowała w niedzielę Lwowska Prokuratura Regionalna w kanale Telegram.

Służby na miejscu eksplozji we Lwowie Źródło: Reuters

"W wyniku eksplozji we Lwowie są zabici i ranni stróże prawa. Do eksplozji doszło po przybyciu wezwanych na miejsce policyjnych patroli" - czytamy w komunikacie ukraińskiej policji, którego treść cytuje Interfax Ukraina.

Nie żyje policjantka

"Według informacji operacyjnej, (...) na numer 102 wpłynęło zgłoszenie o włamaniu do sklepu przy ul. Daniliszyna 20 we Lwowie. Po przybyciu na miejsce zdarzenia policyjnego patrolu doszło do wybuchu. Po przybyciu drugiej załogi nastąpiła kolejna eksplozja" - czytamy w komunikacie Prokuratury Regionalnej, cytowanym przez portal Interfax Ukraina.

"Wstępnie ustalono, że zginęła 23-letnia policjantka. Uszkodzony jest samochód patrolowy, a także pojazd cywilny. Liczba poszkodowanych jest ustalana. Na miejsce zdarzenia skierowano karetki pogotowia ratunkowego, pracuje grupa śledcza. Prokuratorzy na miejscu ustalają dowody" - przekazano.

Służby na miejscu eksplozji we Lwowie Źródło: Reuters

Mer Lwowa Andrij Sadowy przekazał, że "to był atak terrorystyczny". "Obecnie 14 ofiar jest hospitalizowanych. Lekarze zapewniają wszelką niezbędną pomoc. Działają organy ścigania i wszystkie odpowiednie służby" - poinformował Sadowy.

"Dużo wybitych okien, czuć zapach spalenizny"

Wcześniej poseł Lwowskiej Rady Miejskiej, Ihor Zinkiewicz, ujawnił, że do jednego z wybuchów doszło w pobliżu centrum handlowego "Magnus". - Co dokładnie wybuchło, nie zostało jeszcze ustalone. Dużo wybitych okien, czuć zapach spalenizny - powiedział poseł po pierwszym wybuchu.

Następnie doszło do drugiej eksplozji. Według Zinkiewicza wśród poszkodowanych są stróże prawa. - Wśród ofiar są policjanci, którzy przybyli na miejsce wybuchu, a także, według wstępnych informacji, żołnierz Gwardii Narodowej.

OGLĄDAJ: Nowa ofensywa Rosji. Celem internauci Zobacz cały materiał

Opracowali Kamila Grenczyn i Kuba Koprzywa /akw