Eksplozje we Lwowie. Śledztwo w sprawie "aktu terrorystycznego"

Jak donoszą ukraińskie media, słychać było co najmniej dwie potężne eksplozje. Alarm lotniczy nie został ogłoszony.
Śledztwo prowadzone jest w sprawie "aktu terrorystycznego, który spowodował poważne konsekwencje" - poinformowała w niedzielę Lwowska Prokuratura Regionalna w kanale Telegram.
"W wyniku eksplozji we Lwowie są zabici i ranni stróże prawa. Do eksplozji doszło po przybyciu wezwanych na miejsce policyjnych patroli" - czytamy w komunikacie ukraińskiej policji, którego treść cytuje Interfax Ukraina.
Nie żyje policjantka
"Według informacji operacyjnej, (...) na numer 102 wpłynęło zgłoszenie o włamaniu do sklepu przy ul. Daniliszyna 20 we Lwowie. Po przybyciu na miejsce zdarzenia policyjnego patrolu doszło do wybuchu. Po przybyciu drugiej załogi nastąpiła kolejna eksplozja" - czytamy w komunikacie Prokuratury Regionalnej, cytowanym przez portal Interfax Ukraina.
"Wstępnie ustalono, że zginęła 23-letnia policjantka. Uszkodzony jest samochód patrolowy, a także pojazd cywilny. Liczba poszkodowanych jest ustalana. Na miejsce zdarzenia skierowano karetki pogotowia ratunkowego, pracuje grupa śledcza. Prokuratorzy na miejscu ustalają dowody" - przekazano.
Mer Lwowa Andrij Sadowy przekazał, że "to był atak terrorystyczny". "Obecnie 14 ofiar jest hospitalizowanych. Lekarze zapewniają wszelką niezbędną pomoc. Działają organy ścigania i wszystkie odpowiednie służby" - poinformował Sadowy.
"Dużo wybitych okien, czuć zapach spalenizny"
Wcześniej poseł Lwowskiej Rady Miejskiej, Ihor Zinkiewicz, ujawnił, że do jednego z wybuchów doszło w pobliżu centrum handlowego "Magnus". - Co dokładnie wybuchło, nie zostało jeszcze ustalone. Dużo wybitych okien, czuć zapach spalenizny - powiedział poseł po pierwszym wybuchu.
Następnie doszło do drugiej eksplozji. Według Zinkiewicza wśród poszkodowanych są stróże prawa. - Wśród ofiar są policjanci, którzy przybyli na miejsce wybuchu, a także, według wstępnych informacji, żołnierz Gwardii Narodowej.
