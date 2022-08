Zełenski apeluje do mieszkańców terenów okupowanych o informowanie o siłach wroga

czytaj dalej

We wtorek na zachodnim brzegu Krymu doszło do serii wybuchów. Prezydent Ukrainy, odnosząc się do tego zdarzenia wskazał, że od zajęcia Krymu zaczęła się rosyjska wojna z Ukrainą i tam "musi się zakończyć". Wołodymyr Zełenski powiedział, że wierzy w odzyskanie półwyspu.