Prezydent Wołodymyr Zełenski wezwał do zmuszenia Rosji do zaprzestania atakowania Ukrainy. Doszło do tego kilka godzin po bardzo poważnych nalotach przeprowadzonych przez agresora. Zniszczeniu uległa w kilku miejscach infrastruktura krytyczna Ukrainy. Ucierpiały między innymi zakłady dostarczające gaz obywatelom.

"Łącznie Rosjanie użyli prawie 70 pocisków rakietowych - manewrujących i balistycznych - oraz prawie dwustu dronów szturmowych. Wszystko to wbrew infrastrukturze, która zapewnia normalne życie. Teraz wszędzie tam, gdzie jest to konieczne, trwają prace naprawcze i restauracyjne" - napisał na platformie Telegram Wołodymyr Zełenski .

"Pierwszymi krokami w kierunku ustanowienia prawdziwego pokoju musi być zmuszenie jedynego źródła tej wojny, czyli Rosji, do zaprzestania właśnie tych ataków na życie. I naprawdę można to kontrolować. Cisza na niebie – zakaz używania rakiet, dronów dalekiego zasięgu i bomb lotniczych. A także cisza na morzu - prawdziwa gwarancja normalnego przebiegu żeglugi. Ukraina jest gotowa podążać drogą pokoju. To właśnie Ukraina pragnęła pokoju od pierwszej sekundy tej wojny. Zadanie polega na zmuszeniu Rosji do zaprzestania wojny" - zaznaczył prezydent Ukrainy.