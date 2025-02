Zełenski o umowie z USA i wizycie w Waszyngtonie

We wtorek "Financial Times" informował o założeniach umowy, do której dotarł brytyjski dziennik. Według gazety zakłada ona ustanowienie funduszu, do którego Ukraina wnosiłaby 50 proc. wpływów z "przyszłej monetyzacji" państwowych zasobów minerałów, w tym ropy i gazu, oraz powiązanej z tym logistyki. Fundusz ten miałby inwestować w projekty w Ukrainie.