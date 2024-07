Ukraińskie brygady czekają. "Mamy chęć, ale narzędzia nie dotarły"

- Mamy chęć, ale narzędzia nie dotarły. To znaczy, mamy brygady bez broni. Mamy rezerwy, mamy 14 niekompletnych brygad - powiedział w środowym wywiadzie dla agencji Bloomberg Wołodymyr Zełenski . Brygada to około 4 tysięcy żołnierzy.

Diego Herrera Carcedo/Anadolu via Getty Images

Ukraińscy żołnierze w obwodzie donieckim Diego Herrera Carcedo/Anadolu via Getty Images

Zełenski stwierdził również, że ukraińskie siły zbrojne będą gotowe do rozpoczęcia kontrofensywy, gdy pojawi się odpowiednia broń. - Nie znam harmonogramu. Niestety, nikt go nie zna. I to jest wielka tragedia tej wojny. Niestety, czas między decyzją a faktem jest bardzo, bardzo długi - powiedział.