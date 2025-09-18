Kosiniak-Kamysz o nowej umowie Polski i Ukrainy. Chodzi o drony

Kosiniak-Kamysz przyjechał do Kijowa Źródło: TVN24

Władysław Kosiniak-Kamysz przybył w czwartek rano z niezapowiedzianą wizytą na Ukrainę, gdzie między innymi odwiedził polski cmentarz wojenny w podkijowskiej Bykowni. W ramach wizyty jest także jego spotkanie z szefem ukraińskiego resortu obrony Denysem Szmyhalem.

- Podpiszemy porozumienie dotyczące współpracy pomiędzy ministerstwami, ale też zdobywania umiejętności w zakresie operowania dronami. Rozmowy będą dotyczyły rozwoju wspólnych inicjatyw przemysłu. Myślę, że na to Polacy bardzo czekają, po tym czasie, kiedy nasz wysiłek pomocy dla ludności był tak ogromny - powiedział Kosiniak-Kamysz.

Jak dodał, "kolejna sprawa to podnoszenie umiejętności naszych wojsk na podstawie doświadczeń z Ukrainy".

- Implementacja wniosków z nowego pola walki jest kluczowa dla transformacji Wojska Polskiego i w ogóle dla transformacji NATO. Ważnym elementem jest także rozwój Centrum Analizy, Szkolenia i Edukacji JATEC NATO-Ukraina w Bydgoszczy. To jedyna instytucja, która w namacalny sposób łączy NATO i Ukrainę - dodał Kosiniak-Kamysz.

Uczczenie pamięci ofiar z listy katyńskiej

W czasie wizyty w Ukrainie Kosiniak-Kamysz odwiedził cmentarz wojenny w Bykowni pod Kijowem, gdzie uczcił pamięć Polaków z listy katyńskiej.

Bykownia jest jednym z czterech cmentarzy katyńskich, który mimo trwającej w Ukrainie wojny, pozostaje otwarty dla rodzin ofiar. Druga taka nekropolia na terytorium Ukrainy, w Charkowie-Piatychatkach, jest zamknięta z powodu rosyjskich ostrzałów. Pozostałe dwa cmentarze znajdują się w Rosji - w Katyniu i Miednoje.

W Bykowni w zbiorowych mogiłach pogrzebano około 150 tysięcy ofiar komunizmu różnych narodowości, w tym około 3,5 tysiąca Polaków zabitych przez Sowietów w 1940 roku.

Wspólnie z wiceministrem @ZalewskiPawel, naszą kadrą dowódczą, rozpocząłem wizytę w Kijowie. Rano oddaliśmy hołd poległym za Ukrainę, a na cmentarzu w Bykowni, polskim żołnierzom zamordowanymprzez Sowietów. Przed nami ważne rozmowy m. in. z ministrem @Denys_Shmyhal. W obliczu… pic.twitter.com/OImyYxIqfs — Władysław Kosiniak-Kamysz (@KosiniakKamysz) September 18, 2025 Rozwiń

Rozmowy o współpracy, wsparciu dla Kijowa i bezpieczeństwie

Wcześniej we wtorek resort obrony podał, że w stolicy Ukrainy Kosiniak-Kamysz będzie rozmawiał między innymi o współpracy wojskowej, dalszym wsparciu dla broniącej się Ukrainy oraz sytuacji bezpieczeństwa w kontekście rosyjskiej agresji.

#UKRAINA / Wicepremier W. @KosiniakKamysz przebywa wraz z delegacją resortu obrony i Sił Zbrojnych RP w Kijowie, gdzie będzie rozmawiał m. in. ze swoim odpowiednikiem o współpracy wojskowej, dalszym wsparciu dla broniącej się Ukrainy oraz sytuacji bezpieczeństwa w kontekście… pic.twitter.com/iDIG6Ogqei — Ministerstwo Obrony Narodowej 🇵🇱 (@MON_GOV_PL) September 18, 2025 Rozwiń

MON opublikowało zdjęcia Kosiniaka-Kamysza na dworcu kolejowym w Kijowie, gdzie został powitany między innymi przez ambasadora Polski w Ukrainie Piotra Łukasiewicza.

Reakcja na słowa Zełenskiego

Dzień przed wizytą w Kijowie, na środowym briefingu w Ośrodku Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych w Orzyszu, Kosiniak-Kamysz został zapytany o słowa prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego, który ocenił w wywiadzie dla stacji Sky News, że Polska "nie zdoła uratować ludzi" w przypadku zmasowanego ataku Rosji.

Ukraiński przywódca odniósł się w ten sposób do wtargnięcia rosyjskich dronów w polską przestrzeń powietrzną.

Szef MON ocenił, że słowa Zełenskiego były "niepotrzebne i nieprawdziwe".

