Papież Franciszek zapłacił za paliwo ciężarówek wożących dary dla Kijowa

Papieski jałmużnik kardynał Konrad Krajewski poinformował w środę, że papież Franciszek pokrył koszty paliwa, które było potrzebne kierowcom ciężarówek przewożących pomoc humanitarną ze Lwowa do Kijowa. "Zapłacił za paliwo dla wielu ciężarówek, by mogły spokojnie dojechać i wrócić" - przekazał kardynał, co cytuje portal Vatican News.

Kardynał Konrad Krajewski jest jednym z dwóch wysłanników papieskich, którzy organizują pomoc dla ludzi w Ukrainie. Działa we Lwowie. Jak powiedział watykańskim mediom, co chwilę widzi uchodźców przybywających ze wschodniej części kraju. Podkreślił, że pomoc, która napływa z całej Europy przez Polskę na wschód, "dociera do celu mimo bombardowań" - czytamy na portalu Vatican News. Papieski jałmużnik zwrócił jednak uwagę na problemy z paliwem, ale dodał szybko, jak te problemy rozwiązał papież Franciszek. "Ojciec Święty dzisiaj zapłacił za przejazd tirów, czyli za ropę dla wielu ciężarówek, by mogły spokojnie dojechać i wrócić do Lwowa" - poinformował w środę.

Polski kardynał opisał sytuację we Lwowie mówiąc, że "każde miejsce jest zajęte przez uchodźców, którzy modlą się, mają nadzieję, dziękują wspólnocie europejskiej, przekazującej im tyle darów". "Nigdy wcześniej nie czuli się tak zjednoczeni. Już czuli się częścią Europy, a teraz dzięki tym gestom humanitarnym czują się jej integralną częścią" - dodał kardynał Krajewski.

Wierni zgromadzeni na Placu św. Piotra trzymają flagi Ukrainy PAP/EPA/CLAUDIO PERI

Spotkania z ukraińskimi duchownymi i wdzięczność za modlitwę

Wysłannik papieża Franciszka do Ukrainy ruszył w poniedziałek. Odwiedził już ośrodki, w których przebywają ludzie uchodzący przed wojną. "Wysłał też Franciszkowi zdjęcia z granicy, gdzie matki z dziećmi czekają na to, by znaleźć bezpieczne schronienie w Polsce." - czytamy na portalu "Vatican News".

"W czwartek weźmie on udział w spotkaniu modlitewnym Rady Kościołów, które odbędzie się o godz. 12.00 w archikatedrze lwowskiej" - zapowiedział Polskiej Agencji Prasowej abp Mieczysław Mokrzycki, metropolita lwowski.

Podkreślił, że modlitwa za Ukrainę i każdy gest solidarności, który płynie z Polski oraz innych państw jest bardzo ważny, ponieważ podnosi nas na duchu. "Za to otwarte serce, przyjęcie uchodźców oraz pomoc humanitarną jesteśmy bardzo wdzięczni" - podsumował metropolita lwowski.

Dary dla Ukrainy wyruszyły również z Watykanu VATICAN MEDIA HANDOUT,PAP/EPA.

