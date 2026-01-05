Zmiana na stanowisku szefa SBU. To część "szerszych zmian" personalnych

SBU zaatakowała na Morzu Czarnym tankowiec Dashan należący do rosyjskiej floty cieni Źródło: Reuters

Jak donosi portal "Ukraińska Prawda", generał miał być już wcześniej proszony o odejście. Zełenski miał spotkać się z Malukiem w sobotę, ale wówczas szef SBU odmówił podpisania oświadczenia o rezygnacji. Odmowa miała oburzyć prezydenta, co zdaniem ukraińskiego portalu stało się powodem groźby odsunięcia Maluka przez Zełenskiego, jeśli ten sam nie podpisze oświadczenia o rezygnacji.

Jak pisze Ukraińska Prawda, odsunięcie Maluka z funkcji szefa Służby Bezpieczeństwa Ukrainy to część "szerszych zmian" personalnych w strukturach władzy.

Wołodymyr Zełenski i Wasyl Maluk Źródło: x.com/ZelenskyyUa

"Odchodzę ze stanowiska szefa Służby Bezpieczeństwa"

W poniedziałek Zełenski ponownie spotkał się z generałem. Po tym napisał na X, że w trakcie rozmowy podziękował Malukowi za "działania bojowe" i zaproponował, "aby skupił się właśnie na takiej pracy". "Potrzeba więcej ukraińskich operacji asymetrycznych przeciwko okupantowi i państwu rosyjskiemu oraz lepszych rezultatów w eliminacji wroga. To właśnie w tym Wasyl jest najsilniejszy i właśnie to będzie kontynuował w Służbie Bezpieczeństwa Ukrainy" - przekazał prezydent.

Jak dodał, powierzył generałowi "zadanie uczynienia naszych operacji asymetrycznych najsilniejszymi na świecie". "Wspólnie omówiliśmy również potencjalnych kandydatów na stanowisko nowego szefa Służby Bezpieczeństwa Ukrainy" - wskazał.

I had a meeting with Vasyl Maliuk. I thanked him for his combat service and proposed that he focus on this line of work specifically. There must be more Ukrainian asymmetric operations against the occupier and the Russian state, and more solid results in eliminating the enemy.… pic.twitter.com/vMge3mW7T9 — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) January 5, 2026 Rozwiń Zełenski o odwołaniu szefa SBU Źródło: X

Także Maluk opublikował komunikat po rozmowie. "Odchodzę ze stanowiska szefa Służby Bezpieczeństwa. Pozostaję w strukturach SBU, aby realizować asymetryczne operacje specjalne na światowym poziomie, które nadal będą wyrządzać wrogowi maksymalne szkody" - napisał na Telegramie.

Według Maluka silne i nowoczesne służby specjalne stanowią gwarancję bezpieczeństwa państwa, a zmiany wprowadzane przez prezydenta w obszarze obronności służą właśnie temu celowi. "Wierzę w sprawiedliwy pokój i rozkwit Ukrainy" - dodał.

Wasyl Maluk objął stanowisko szefa SBU w 2023 roku i podczas jego kadencji ukraińskie służby przeprowadziły szereg głośnych operacji, w tym ataki na most Krymski i rosyjskie bazy bombowców strategicznych.

Kto nowym szefem SBU?

Prezydencki doradca ds. komunikacji Dmytro Łytwyn, cytowany przez agencję Interfax-Ukraina, oznajmił, że tymczasowo obowiązki szefa SBU będzie pełnił generał Jewhenij Chmara. To szef elitarnego oddziału Centrum Operacji Specjalnych "A" SBU.

Odpowiedni dekret pojawił się też na stronie internetowej prezydenta Zełenskiego. Ukraiński przywódca zamieścił na platformie X także zdjęcie i wpis ze spotkania z generałem Chmarą. "Będziemy rozszerzać doświadczenie ukraińskich sił specjalnych i Centrum Operacyjnego 'A' SBU. Dzisiaj omówiliśmy z Jewhenijem również inne możliwości systemowego rozwoju SBU oraz specjalne operacje, które obecnie przygotowujemy" - przekazał prezydent.

I had a meeting with Yevhenii Khmara, Head of the Center of Special Operations “A” of the Security Service of Ukraine. I am grateful to Yevhenii and to all our special operations warriors for their exceptionally important combat operations throughout the years of the full-scale… pic.twitter.com/ngI5GeMP9F — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) January 5, 2026 Rozwiń Zełenski spotkał się z generałem Jewhenijem Chmarą Źródło: X

