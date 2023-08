Szef polskiego zespołu medyków w Ukrainie: przez siedem kilometrów nieśliśmy chłopców, nie wiedząc, czy doniesiemy ich żywych

Damian Duda, który wrócił tydzień temu z Ukrainy mówił w czwartkowych "Faktach po Faktach" w TVN24 o kontrofensywie ukraińskich żołnierzy i pracy zespołu medyków. - My jesteśmy dość specyficzną grupą medyków, dlatego że my pracujemy na pierwszej linii. Razem z chłopakami bardzo często idziemy ramię w ramię do szturmów. Idąc na takie działania, my wiemy i chłopcy wiedzą, że nie wrócimy w całości, że nie wrócą wszyscy - powiedział.