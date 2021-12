Joe Biden rozmawiał z najważniejszymi europejskimi przywódcami przed szczytem z Władimirem Putinem

W komunikacie Białego Domu napisano, że "przywódcy przedyskutowali wspólne obawy na temat koncentracji wojsk Rosji przy granicy z Ukrainą i coraz ostrzejszej retoryki Rosji". "Wezwali Rosję do deeskalacji napięć i zgodzili się, że dyplomacja, zwłaszcza w formacie normandzkim, jest jedyną drogą rozwiązania konfliktu w Donbasie poprzez implementację porozumień mińskich" - przekazano. Waszyngton dodał, że wszyscy liderzy podkreślili swoje poparcie dla suwerenności i integralności terytorialnej Ukrainy oraz zobowiązali się do dalszych konsultacji i koordynacji działań z sojusznikami z NATO i UE.

Zełenski rozmawiał z Blinkenem. "Nic o Ukrainie bez Ukrainy"

Wcześniej szef dyplomacji USA Antony Blinken przeprowadził rozmowę z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim, podczas której miał zgodzić się z przywódcą co do "potrzeby pokojowego dyplomatycznego rozwiązania konfliktu w Donbasie i pełnego przywrócenia ukraińskiej suwerenności nad jej granicami, w tym nad Krymem".

Dyrektor CIA: nie lekceważyłbym apetytu Putina na ryzyko

Dyrektor CIA William Burns powiedział z kolei w poniedziałek, że choć intencje Putina nie są jasne, to nigdy nie lekceważyłby "apetytu na ryzyko" rosyjskiego przywódcy. - To, co wiemy, to fakt, że umieszcza on rosyjskie wojsko, rosyjskie służby bezpieczeństwa w miejscu, w którym mogą one działać w dość zdecydowany sposób - powiedział Burns na spotkaniu organizowanym przez "Wall Street Journal".