Samozwańcze republiki w Donbasie organizują "referenda". Padła data

Szef gabinetu prezydenta Ukrainy Andrij Jermak nazwał wezwania władz okupacyjnych w obwodach ługańskim, donieckim i chersońskim do przeprowadzenia niezwłocznych referendów w sprawie przyłączenia do Rosji "naiwnym szantażem, groźbami i straszakami". Tak zwane plebiscyty mają się odbyć 23-27 września.

Szef ukraińskiej dyplomacji Dmytro Kułeba oznajmił z kolei, że "pomimo planów Rosji , by przeprowadzić pseudoreferenda dotyczące aneksji okupowanych terytoriów, Ukraina będzie je nadal uwalniać".

"Fikcyjne referenda i hybrydowa "mobilizacja" niczego nie zmienią. Rosja była i pozostaje agresorem, który nielegalnie okupuje część ukraińskich ziem" - napisał na Twitterze minister. Dodał, że Ukraina ma pełne prawo do wyzwalania swoich terytoriów i nadal będzie je wyzwalać, "bez względu na to, co mówi Rosja".